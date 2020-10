Juan de Dios Pantoja y su hija Kima causan mucha ternura en redes sociales

El influencer y cantante mexicano Juan de Dios Pantoja ha manifestado en varias ocasiones que el haberse convertido en papá, le cambió la vida por completo. El 12 de julio de 2019 nació la hermosa Kima, fruto de la relación amorosa de los youtubers Kimberly Loaiza y Juan de Dios.

Desde el nacimiento de su hija Kima, las redes sociales de Juan de Dios Pantoja "se inundaron" con tiernas y adorables fotografías, así como mensajes donde el youtuber manifiesta lo que esta pequeñita persona significa para él. Recientemente el influencer publicó una serie de fotografías donde podemos apreciar lo mucho que ha crecido la bebé en este primer año de vida.

La angelical carita de Kima, sus ojos y sus pucheritos, han enternecido el corazón de los millones de seguidores de Juan de Dios Pantoja: "siento que esto es un sueño, vivo enamorado desde que ella llegó a mi vida, jamás había sentido un amor tan fuerte como el que siento por mi princesa, te adoro".

"Cada día se pone más preciosa", "que linda Kima", "que hermosa princesa, felicidades hermano", "ay no, no puedo con tanta hermosura", "hermosa, ya se ve más grande ❤️", "que gran padre eres Juan, siempre demostrando el amor tan grande que le tienes a tu hija, gracias por compartirnos estos momentos tan bellos y tan únicos con tu hija ❤️ Dios los bendiga siempre", "los pucheros de Kima ❤️❤️❤️", "tu princesa está cada día más hermosa, Dios los bendiga", "son los más lindos y tiernos", "las fotos perfectas no exist...", "qué hermosa familia, Dios los bendiga siempre, siempre. Les deseo lo mejor, que siempre tengan salud, y puras bendiciones en su vida", son algunos de los comentarios que Juan de Dios Pantoja y su preciosa hija Kima recibieron por parte de sus seguidores.

Kima ha conquistado el corazón de los seguidores de su papá. Foto: Instagram @juandediospantoja

En julio pasado con motivo del primer cumpleaños de Kima Sofía Pantoja Loaiza, el youtuber Juan de Dios Pantoja (quien ha protagonizado varias polémicas en meses pasados), expresó en sus redes sociales: "el mejor día de mi vida, te amo tanto reina de mi alma, no importa lo que el destino nos traiga, te juro que siempre tendrás a tu padre para cualquier cosa, te amo más que a mi propia vida mi bebé, conocí el amor verdadero desde que llegaste Kima".

Y precisamente en el cumpleaños número uno de su hija, Juan de Dios Pantoja lanzó la canción "12-19". En el video musical el influencer muestra adorables momentos junto a su hija Kima. "Gracias por estar aquí, no sabes cuánto te esperé, mi bendición más grande fue cuando te vi por primera vez, ahí supe que nadie podrá alejarme de ti, es que no hay nadie como tú me enamoras al mirarme, tú eres mi luz, ese es el detalle, en los buenos momentos, en los malos momentos, ahí estaré pa' ti", dice una parte de la canción.

¿Por qué Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza nombraron Kima a su hija?

En su canal de YouTube el cantante explicó: "el nombre de nuestra hija será Kima Pantoja Loiza, se van a preguntar ¿por qué Kima?, tiene un significado muy bonito y es algo especial para nosotros ki es por Kimberly, ma por su mamá, María, Kima significa amor, quizás les parezca extraño el nombre por que no es un nombre común, o see, yo sé que para muchos se les va hacer: 'a que feo nombre', porque es extraño, diferente y casi siempre lo diferente resulta siendo como feo".

Cuando nació Kima, Juan de Dios Pantoja expresó en sus redes sociales: "ya nació la dueña de todo mi ser, gracias a Dios todo salió bien, no se preocupen. Tenía que avisarles, gracias familia de mi corazón por sus buenas vibras y buenos deseos, todo esta bien ya tenemos a nuestra bebé, estamos muy felices".