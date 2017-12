JuanMa Piano llegará "Hasta el Final" por su sueño

Emprendedor, dinámico, talentoso, amable, humilde, carismático y muy aplicado en todos sus proyectos, son algunas de las cualidades que se pueden encontrar en JuanMa Piano, quien se ha convertido en uno de los rostros juveniles más importantes este 2017.





Música



Hace dos meses estrenó su tema Hasta el final, el cual ha tenido buena aceptación por parte del público, esto debido a que lleva el pop que actualmente las personas están buscando.



“Después de este viene el EP con cinco canciones, se llama Mi corazón es tuyo; hace dos semanas lo pusimos en plataformas digitales”, compartió.

Trata de llevar un mensaje a las personas con sus letras, aunque algunas parecieran ser lo que actualmente se escucha: amor, desamor, comparte que hay temas diferentes.

“Hay un tema que se llama Silbando voy por la calle, es más cotidiano. En cuanto al sonido, también estoy muy contento porque estoy involucrado en varios instrumentos en las canciones, yo canto todo, entonces es como algo que sí suena realmente a lo que yo soy y deseo mostrar en este proyecto”.





Trayectoria



“Desde los cinco años mi papá me enseñó a tocar la guitarra, de ahí fui creciendo, he tenido la oportunidad de tener conciertos, además comencé a componer, estudié en el conservatorio de música de la Ciudad de México, de ahí no dejo de soñar con la música”, externó.

Además considera que el apoyo más grande que tiene es su familia, su papá, su mamá, pues han sido ellos lo que siempre han creído en este sueño que inició.

En ocasiones hacer un camino en esta industria no es tan sencillo, pero no rendirse y seguir buscando oportunidades es la clave para llegar a la meta, eso lo tiene claro el cantante.





Motivación



Como todo artista él busca estar inspirado, para así poder llegar a las personas y dejar al descubierto un poco de lo que siente en su interior.

“Encuentro la motivación en mis vivencias y también en los estilos musicales, en ocasiones me clavo en una historia que se me haya ocurrido, quiero como navegar en un R&B, en un latin pop, es como me pongo a componer”.

Pasión



Aunque el joven ha demostrado tener varios talentos, pues no se ha quedado solamente en una faceta, dejó claro que su mayor pasión es la música.

“No hay como cantar, como el piano, es mi instrumento favorito”.



Sueño



“Me gustaría que la gente cante mi música, que la conozca, ir a un lugar y que me sorprendan cantando mis canciones. Sabes, en ocasiones uno se encuentra cansado, pero cuando miras a la gente que te apoya y desea tomarse una foto contigo, eso se te olvida y te hace el día increíble”, señaló.



Espera con este nuevo proyecto muy pronto salir del país y llevar su música a otras partes del mundo, para consolidar una carrera internacional, “la música ha tenido mucho apoyo en Perú, Ecuador, Colombia y países latinoamericanos especialmente”.





Proyectos



“Estamos por entrar a radio de Panamá, de España y aquí en México igual en enero empezamos una campaña fuerte, además visitamos diez ciudades”.



También espera a final de año grabar su video musical para el sencillo que se encuentra promocionando actualmente.



Mensaje



“A toda la gente que voy conociendo en este inicio, si llegamos a crecer será juntos, eso es lo que voy a conservar, el que crecimos juntos, el pensar que nunca voy a cambiar, es mi manera de ser desde chico y a pesar de que gracias a Dios me ha ido bien, siempre trato de mantener una humildad y una cercanía con la gente, eso es lo principal”, señaló.

“Soy un soñador de pelo largo, que espera conquistar a la mayor gente posible”, finalizó.

Conoce más de JuanMa Piano:

> Facetas

Además de cantar ha incursionando en el modelaje, la actuación, toca instrumentos y compone sus propias canciones.

> Gira

Ya visitó Monterrey, Guadalajara, Veracruz, Puebla, CDMX, Tampico, Tlaxcala e iniciará un nuevo recorrido por 10 ciudades más del país.

El 15 los espero en mi Show... Una publicación compartida de JUANMA PIANO (@soyjuanmapiano) el Dic 6, 2017 at 7:31 PST

> Mi día

“Me levanto temprano, llevo a mis hermanos menores a su escuela, luego desayuno, no siempre hago ejercicio, pero en ocasiones me motiva hacerlo. En un día libre me sigo preparando en la música, pues me gusta seguir creciendo; aunque claro, también estoy en labores de casa. Ahora estoy más al pendiente de mis seguidores en redes sociales, trato de estar ahí y revisar todo”.

> Redes Sociales

Facebook: /juanmapiano

Twitter: @juanmapiano

Instagram: soyjuanmapiano