Juanes se roba un coche por accidente y pasa la peor vergüenza

Juanes de 4 años de edad, desató la locura después de haber compartido en sus historias de Instagram que él y su esposa Karen Cecilia se robaron un coche por accidente en la ciudad de Miami, por lo que decidió contar su anécdota en redes sociales causando el asombro de sus millones de fans, quienes no podían creer el incidente que cometió el colombiano.

Como les parece que yo estaba acá en el estudio trabajando como once de la noche, llega Karen Cecilia, mi hija Luna, 'Juan, Juan que no sé que, llegó la policía a la casa que mira, que la policía está en la casa afuera está preguntando por usted', y yo '¿qué?, ¿qué pasó, yo que hice, yo que hice?', bueno bajo yo me encuentro cinco carros de policía hay diez policías armados hasta los dientes yo solamente les veía los ojos así con las mascaras, dijo Juanes muy entretenidos en la platica.

Juanes lejos de quedarse callado de inmediato le preguntó a la policía la razón por la cual irrumpió en su hogar tan noche y la respuesta del policía fue cuando le dijo que tenía un reporte sobre un coche robado el cual se encontraba en su hogar, respuesta que dejó a Juanes helado, pues sabía que no era verdad.

Señor tenemos reportado que en esta casa hay un carro robado, y yo '¿qué un carro robado?, dijo Juanes quien no se les hizo mucho caso a los policías por lo que subió a su habitación para mostrar la aplicación del nuevo coche que compró, el cual fue el que se dijo había sido robado.

Para que el malentendido no siguiera presente pues Juanes aseguró que ese era su carro, el policía le pidió que revisara el interior del coche y al momento de hacerlo se dio cuenta que había varias cosas que no pertenecían a él, por lo que se dio cuenta de que en realidad no era su coche.

Yo abro el carro, cuando miro pa' dentro ahí a lado de digamos donde se prende el carro veo como una servilleta y veo como otras cosas y yo digo 'mierda este no es mi carro, yo no entiendo como yo me monte en este carro, primero que todo como me abre el carro y como anda el carro porque en estos carros uno anda con la llave y la llave pues si no la tienes con vos no abre", dijo Juanes.

Juanes de inmediato aceptó que no era su coche y el policía solo se burló de la situación al igual que Juanes, ya que sabía que todo se trató de un pequeño error, por lo que de inmediato le hablaron al dueño del coche, quien llegó a la casa de Juanes para escuchar la explicación del cantante la cual al final se arregló pues todo fueron risas en esos momentos.

Tras la anécdota de Juanes sus fans de inmediato opinaron sobre dicho incidente y dejaron bien claro que el cantante jamás ha estado en problemas, mucho menos en polémicas, por lo que también se burlaron de la situación al igual que el colombiano.

"Hay me paso mi esposo me estaba esperando afuera de la tienda yo mire un carro igual abrí la puerta y me subí casi me da un infarto de la vergüenza y de miedo también por que mi esposo es celoso extremo", "Nooooo eso pasa normalmente en los Tesla ya le paso a alguien lo mismo, nos dimos cuenta cuando vinos hacia atrás y no están las cosas que compramos jajaj, regresamos y cuando vimos estaba la pareja tratando de abrir el nuestro jajaja si nos dio risa pero después nos preocupamos ahora la dueña le tiene seña jajaja", escribieron los internautas.

Cabe mencionar que Juanes es de los pocos cantantes que siempre ha tratado de mantenerse vigente en el medio del espectáculo por medio de su música y no por los escándalos, es por eso que se ha convertido en uno de los artistas más queridos.