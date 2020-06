Juanpa Zurita asombra a sus fans con su nueva apariencia física

Juanpa Zurita, celebridad del Internet, actor y modelo originario de Ciudad de México, sorprende a sus fans en redes sociales al dejarse ver en Instagram cómo luce con su nueva apariencia física.

Juanpa Zurita dejó de ser aquel joven delgado físicamente hablando y ahora luce con un poco más de peso, sobre todo marcado en su abdomen, tras haber hecho mucho ejercicio en casa.

El encierro por la cuarentena ante la pandemia del coronavirus COVID-19 le sirvió a Juanpa para cumplir su propósito de cambiar un poco su físico y los resultados ya saltan a la vista.

En Instagram, Zurita comparte a sus fieles seguidores que llevaba mucho tiempo sin hacer ejercicio y durante la cuarentena se dedicó diariamente a ello.

Me propuse hacerlo por una semana, empecé y poco a poco me di cuenta que más allá del ejercicio, el tener este hábito me estaba ayudando a tener días con mejor estructura y con una actitud más ganadora…”.