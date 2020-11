Juanpa Zurita presume a su guapísima y elegante madre

Juanpa Zurita de 24 años de edad, es uno de los influencers más populares de México y es que su fama ha traspasado fronteras, ya que su talento lo ha llevado a modelar y hasta ser investigador en el programa, ¿Quién es la Máscara?, pero lo que pocos saben es que el artista tiene una madre muy guapa llamada Teresa Arellano.

Teresa Arellano es considerada como la suegra de México en redes sociales, pues muchas chicas desean ser parte de la vida amorosa del también youtuber, pero para eso deben ganarse a su madre Teresa Arellano, quien al igual que Juanpa Zurita, es una mujer intrépida que le gusta divertirse y sonreír en todo momento, es por eso que se ha convertido en una mujer muy querida.

No solo la gracia de la madre de Juanpa Zurita es ovacionada en redes, también el porte que tiene, ya que la señora se viste espectacular con una elegancia que pocas mujeres saben, basta con ver las publicaciones de Juanpa Zurita, donde su madre sale posando muy guapa en las fotos familiares, donde desborda belleza absoluta.

También las bellas palabras que Juanpa Zurita le dedica a su madre mos deja sin habla, pues se nota el gran aprecio que siente por su madre quien ha estado detrás de la corta, pero muy exitosa carrera del joven artista, quien siempre trata de consentir a su madre en todo, como el Día de las Madres, donde le dedicó unas palabras muy tiernas.

Ma! Gracias por absolutamente todo. Gracias por tu dulzura, tu manera tan positiva de ver la vida y por tener el corazón más grande del mundo. Gracias por regañarme cada vez que llego tarde y por ese un (si solo 1) chancletazo que alguna vez me diste. Formaste a el hombre que soy hoy! Y gradezco todos los días por tenerte en mi vida, me siento afortunado de tener a una Mamá como tu. Por esto y más hoy celebra porque tienes la medalla de oro. Te amo Ma!, escribió Juanpa Zurita.

El bailar es otra de las grandes pasiones de la madre de Juanpa Zurita, ya que durante la cuarentena, el chico grabó a sus padres bailando música de su época, por lo que varios fans del joven comentaron el video donde se les ve muy felices disfrutando de una tarde juntos demostrando que en la casa del chico siempre hay felicidad.

Hay cosas únicas que esta cuarentena nos está dando. Hoy caché a mis papás bailando música de su época. Nunca los había visto así. Fue hermoso y mágico. Y me deja claro que gozar la vida de pende completamente de nuestras perspectivas. Dejo esto aquí para inmortalizarlo para siempre. Los amo, escribió JuanPa Zurita cuando vio a sus padres bailando.

Recordemos que no todo ha sido miles sobre hojuelas para Juanpa Zurita, ya que como cualquier artista tiene haters y en una ocasión fue víctima de sus ataques cuando se dio a conocer que supuestamente había contagiado a la producción de ¿Quién es la Máscara?, por lo que recibió varios ataques.

No esta bien que yo te lo diga, porque es mi amigo, pero la verdad es que no se cuida en lo mínimo y eso que en las redes se maneja como ejemplo para la sociedad. En su sección de fotos en Teotihuacán, ni él ni su fotógrafo tomaron las precauciones necesarias; pensó que al estar al aire libre no pasaría nada, pero pues él ya estaba enfermo, dijo la fuente a Tv Notas.