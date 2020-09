Juanpa Zurita supuestamente contagió a todo Televisa de coronavirus

Juanpa Zurita de 24 años, tiene a todo mundo hablando de él por una sorprendente rezón y es que después de confirmar que se había enfermado de influenza en redes sociales, pero un amigo cercano a él lo desmintió, pues le reveló a la revista Tv Notas que en realidad era coronavirus.

Pero lo más dramático de la situación es que el influencer originario de Ciudad de México, fue a trabajar a Televisa aún con los supuestos síntomas de la influenza, pero la fuente cercana asegura que fue él quien contagió a varios colegas de Televisa de coronavirus y no de influenza.

No esta bien que yo te lo diga, porque es mi amigo, pero la verdad es que no se cuida en lo mínimo y eso que en las redes se maneja como ejemplo para la sociedad. En su sección de fotos en Teotihuacán, ni él ni su fotógrafo tomaron las precauciones necesarias; pensó que al estar al aire libre no pasaría nada, pero pues él ya estaba enfermo, dijo la fuente a Tv Notas.