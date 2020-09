Juanpa Zurita y Sofía Polanco protagonizaron el momento más emotivo de Pequeños Gigantes, show que hoy dará fin

Hoy domingo dará final lo que se pudo grabar de la quinta temporada de Pequeños Gigantes, show de televisión que ha conquistado a millones de personas por la dulzura, inocencia, talento y sobre todo, el enorme corazón de cada uno de sus participantes. Debido a la pandemia de COVID-19, la producción solo tuvo tiempo para grabar tres programas de esta temporada los cuales, primero se transmitieron por Univisión en marzo pasado.

Posteriormente en este mes de septiembre se transmitieron por el canal estelar de Televisa, Las Estrellas, teniendo como jueces a Biby Gaytán, María León, Juanpa Zurita y Albertano Santacruz; en la conducción ha permanecido Galilea Montijo. Este domingo 20 de septiembre se transmitirá el tercer y último programa de Pequeños Gigantes 2020.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Uno de los momentos más emotivos de Pequeños Gigantes 2020, ha sido el protagonizado por la adorable Sofía Polanco de solo cinco años de edad, originario de Puerto Rico, junto a Juanpa Zurita. "Dar mensajes positivos para que la gente sea más feliz", expresó la pequeña participante de este show, cuando Galilea Montijo le preguntó por su talento.

Sofía mencionó que tenía un mensaje especial para uno de los jueces: Juanpa Zurita. La pequeña de cabello rizado manifestó que el influencer y actor estaba triste, por eso el motivo del mensaje que le tenía que dar. La pequeña gigante comentó haber visto un video de Juanpa sobre la muerte de su perrita Puca. "Fue el regalo más bonito que he tenido en mi vida pequeñita. Pero como todo en la vida, se cierra un ciclo, gracias a ella empecé a hacer videos, subí yo mis primeros Vines, y si no hubiera sido por Puca yo no estaría aquí, no sería juez, no habría logrado nada", expresó uno de los jueces del show.

Ella era Puca, la mascota de Juanpa Zurita. Foto: Instagram @juanpazurita

Juanpa Zurita no pudo evitar llorar al recordar a su amada Puca; Galilea Montijo y Sofía Polanco le dieron un afectuoso abrazo para consolarlo. Acto seguido, la pequeña puertorriqueña le dijo: "yo sé lo que se siente eso, a mí también me pasó lo mismo, con mi abuelita". Con la voz entrecortada Sofía mencionó que su abuelita y la mascota de Juanpa, estaban al lado de ellos.

Están al lado de nosotros, saca la tristeza, están con nosotros y nos están cuidando, yo le voy a decir a mi abuelita que cuide a tu perrita.

Luego de abrazar a Sofía, Juanpa Zurita le dijo: "yo te doy gracias por tus mensajitos de amor y por tu positividad, y que nunca detengas ese espíritu porque con tu sonrisa, vas a poder sacar muchas más".

Hace unas semanas ante el estreno de estos tres capítulos de Pequeños Gigantes en México, Galilea Montijo escribió en sus redes sociales a principios de este mes: "era febrero 2020 y comenzaba a escribirse una gran historia, miles de niños de todo el mundo llegaban a nuestros castings con la ilusión de cumplir un sueño, pisar el gran escenario de Pequeños Gigantes. Entonces, Pequeños Gigantes arrancó, vivimos tres programas espectaculares, superiores a todo lo logrado antes, pero después, una noticia cambió la historia, el SARS Covid-19 se convirtió en pandemia en el mundo entero y el programa tuvo que detenerse. A partir de hoy, ustedes van a disfrutar esos tres programas, quizá, la historia más corta que hemos contado, pero la más grande, este es el arranque de Pequeños Gigantes 2020".

También te puede interesar:

Cuánto costó el sensual vestido que usó Galilea Montijo

Galilea Montijo causa tristeza en redes al recordar a su fallecida abuela

¿Conducirá Juanpa Zurita la segunda temporada de "Quién es la máscara"?