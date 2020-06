Juanpa Zurita y sus escándalos más recientes

Juanpa Zurita de nuevo está en el ojo del huracán y es que muchos pensarían que el youtuber está haciendo las cosas bien, pero en realidad su trabajo esta siendo cuestionado después del último anunció que hizo sobre el racismo, es por eso que aquí te diremos los escándalos más sonados del joven.



Primer escándalo

El 19 de septiembre la Ciudad de México sufrió unos de los terremotos más devastadores de su historia ocasionando varias muertes y perdidas materiales, por lo que varios famosos pusieron su granito de arena para apoyar a las familias afectadas.

Entre ellos estuvo el youtuber Juanpa Zurita quien encabezó el movimiento Love Army México, donde recaudó 26 millones de pesos para construir casas y aunque los meses pasaron las 50 casas que se debieron construir en su momento tardaron demasiado, por lo que muchos aseguraron que el joven se había quedado con el dinero.

En 2018 se defendió de las acusaciones y aseguró que las casas ya se estaban construyendo aunque su imagen se vio afectada.

Segundo escándalo

En marzo de este año el también actor de nuevo se vio envuelto en un escándalo, ya que festejó su cumpleaños número 24 con un pastel con forma del coronavirus, (Covid-19) lo que causó la indignación de los internautas debido a las miles de muertes que ha ocasionado el virus en todo el mundo.

Incluso el periodista Gustavo Adolfo Infante quien ya lo ha cuestionado en el pasado por sus acciones decidió encararlo una vez más.

"Al señor @eljuanpazurita le recuerdo que van más de 37 mil muertos por el Coronavirus y faltan muchísimos más. Millones de personas sin trabajo, países enteros encerrados en sus casas y los científicos NO encuentran la cura. Me pareció de pésimo gusto tu pastel con ese símbolo. Ojalá no se mueran tus papas, porque ahí no creo que hagas mas chistes al respecto", escribió Gustavo a Juanpa Zurita por su pastel.

Tercer escándalo

El mexicano quien actualmente vive en Estados Unidos fue duramente criticado en sus redes sociales e incluso se convirtió en tendencia, ya que aseguró que en México no existe el racismo haciendo relación con el caso de George Floyd el estadounidense que murió a manos de un oficial.

Ayer noche Juanpa Zurita puso esto en ig. Alguien avísele de todo el racismo y clasismo que existe en nuestro país y que aparentemente él no ve. Así se lee el privilegio pic.twitter.com/ZnpWhg43MZ — Fer Bustos G. (@Ferbustos) May 31, 2020

Siendo de otro país siento que es muy difícil poder entender realmente la situación. En México no experimentamos este tipo de cosas, escribió el influencer en sus Insta Stories, por lo cual fue tundido por usuarios.

"Ayer noche Juanpa Zurita puso esto en ig. Alguien avísele de todo el racismo y clasismo que existe en nuestro país y que aparentemente él no ve. Así se lee el privilegio", le escribió un usuario muy molesto.

