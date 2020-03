Judi Dench estaría avergonzada por su actuación en Cats

La actriz Judi Dench sorprende al declarar que de todas las películas en la que ha actuado, si a caso ha visto una y nada más, y acerca de Cats, la más reciente en proyección mundial, no opina nada por lo mismo, porque no la ha visto.

Judi Dench, considerada toda una leyenda de la actuación cinematográfica, no ha visto la película Cats, lo que hace suponer que se siente avergonzada de su trabajo en la cinta musical, citan algunos portales de noticias.

La película Cats, dirigida por Tom Hooper, y en la que también actúan Idris Elba, Jennifer Hudson y Taylor Swift, ha recibió las peores críticas por parte de expertos y el público y ha sido considerada un fracaso en la taquilla.

Cats no logró recuperar los 95 millones de dólares que se le invirtieron, y ahora Judi Dench, quien tiene 85 años de edad, ha opinado sobre ella en entrevista que le acaban de realizar.

Judi destaca que no leyó ninguna crítica de la película citada.

Ni siquiera la he visto. Solo he visto una película mía…Estuve al tanto de las críticas pero solo un poco. De todos modos, no soy una gran lectora de reseñas; en parte te conoces a ti mismo, creo”, confesó Judi Dench.