Judith Bibriesca quiere ser reina como su tía Teresa Valdés

Mazatlán.- La bella Judith Bibriesca, de 24 años, nacida en Mazatlán, Sinaloa, licenciada en administración, describe el carnaval como “alegría, ajetreo, alboroto; es emocionante, cálido, es una de las máximas fiestas, es considerado el tercer carnaval más importante del mundo, lo considero como algo que nos distingue a nosotros los mazatlecos”, expresó en entrevista con el periódico EL DEBATE.

Va por la corona

La joven reitera que desde hace años tenía la intensión de lanzarse de candidata, y este 2019 se decidió y se atreve a vivir esta emocionante aventura. Indicó que antes no lo había hecho ya que se encontraba fuera del puerto viviendo y se encontraba ocupada laboralmente, pero tras acomodar sus tiempos se anotó para ir en busca de este sueño. Años atrás apartaba sus días de vacaciones para venir al puerto y disfrutar de la máxima fiesta. Pen-só en vivir ahora la fiesta porteña de otra manera.

“Lo compartí con mi familia y me apoyaron y me lancé para ser parte de las doce candidatas que buscamos ser reina del Carnaval Internacional de Mazatlán, fui al casting y afortunadamente quedé seleccionada”. Resalta que en su faceta de candidata ha trabajado arduamente, ya que la competencia es grande. Se prepara en oratoria, pasarela y haciendo ejercicio, cuida su imagen para hacer una buena proyección en la gran final.

Detalla que desde niña iba a los eventos del carnaval, disfruta en grande los eventos, pero nunca pensó en lanzarse de candidata infantil, su amor por la fiesta la motivó para ahora ser parte de la realeza mazatleca.

Dijo que una prima de su papá participó en 1983, quedó como reina del carnaval quien se llamaba Teresa Valdés. Desde esos años su familia no ha estado metida de lleno en el carnaval, ahora están dentro y la apoyan en todo momento.

Mujer visionaria



Ha dedicado parte de su vida al modelaje y ser imagen del algunas marcas. Dentro de sus pasatiempos está poder hacer deporte, le gusta mucho el futbol y lo juega.

“Soy de las personas que le gusta vivir el momento, disfrutar de la familia; ahorita que los tenemos, mañana no sabemos. Soy una mujer emprendedora, soy muy inquieta, siempre estoy checando qué hacer, soy emprendedora, me gustaría ser empresaria, unos años más me visualizo formando una familia y con otra carrera”, concluyó.