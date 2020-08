Juez otorga la custodia provisional del hijo de Ninel Conde, a su ex Giovanni Medina

Desde hace varios meses el empresario Giovanni Medina no permite que su ex Ninel Conde vea a su hijo Emmanuel, fruto de la relación que tuvieron hace unos años. La cantante y actriz había interpuesto un amparo ante el juez que lleva este caso, para poder ver a su pequeño hijo, sin embargo, no obtuvo la respuesta esperanzadora que anhelaba.

En una publicación en su feed de Instagram Ninel Conde rompió el silencio al serle negado el amparo para poder ver a su hijo Emmanuel. "Hoy me informó mi equipo legal que un juez de distrito negó el amparo que interpusimos, en contra de las medidas dictadas de manera deliberada por un juez familiar basado en que yo podía contagiarlo de COVID y en un convenio con una firma presuntamente falsificada y nisiquiera ratificado".

Hoy ese juez federal apoyó esa causa y me alejan más de mi hijo, negándose a revocar las medidas del juzgado 36 donde le dan la custodia provisional al padre de mi hijo y me impide estar con él, recordando que nisiquiera fui notificada de esta medida hace ya 4 meses.

Ninel Conde considera que la impunidad en México está más fuerte que nunca, señalando que su ex Giovanni Medina está usando sus influencias en la política. "El tener relaciones en la política, en este caso como él lo dice a todo mundo, con la cancillería de Mexico consigue alejar a un hijo de su madre y peor aún, alinearlo al grado de no querer ni hablar con ella por videollamada. A Dios le dejo esta injusticia una vez más y todo a su tiempo se acomodará y mi pequeño, conocerá la verdad y quien en realidad le quito a su madre en los años más importantes de crianza".

Ninel Conde tiene más de cuatro meses separada de su hijo Emmanuel. Foto: Instagram @ninelconde

Recientemente en las stories de su cuenta de Instagram, Ninel Conde compartió unos tristes mensajes luego de que la custodia provisional de su hijo Emmanuel fue otorgada a su ex Giovanni Medina. "Te abrazo con el alma, Dios pronto hará justicia y volveremos a estar juntos. Nada justifica la infamia de separarte de tu madre".

Quitarle la madre a un hijo por venganza, ¿de cuándo acá es un juego? Eso se llama crueldad y no tener compasión ni corazón.

Asimismo Ninel Conde mandó este claro mensaje a Giovanni Medina: "felicidades, lograste corromper al sistema, pero de Dios nadie se burla, Dios te bendiga". El llamado "Bombón asesino" ha recibido muestras de apoyo de sus seguidores y amistades del medio del espectáculo. "Lo siento mucho, Dios quiera pronto puedas tener a tu adorado hijo en tus brazos, es un derecho del niño tener a su madre y su padre, no es moneda de cambio", comentó Maribel Guardia en una de las publicaciones de Ninel.

Ninel Conde ha compartido varios mensajes donde expresa su sentir, ante la situación que vive. Foto: Instagram @ninelconde

¿Por qué Giovanni Medina no deja a Ninel Conde ver a su hijo Emmanuel? En una entrevista que el empresario dio en abril pasado al programa De Primera Mano de Imagen Televisión, manifestó al respecto: "aquí pasa una cosa, ella tuvo un viaje muy largo a finales de febrero hasta mediados de marzo, cuando ella volvió a México lo pudo ver los días que ahí, se volvió a ir a Tijuana, ya estaban las medidas sanitarias de pandemia, ahí fue cuando también convivió con mucha gente y bueno, las medidas dictan que el niño estuviera resguardado, aquí está (en mi casa) con las máximas medidas sanitarias".

En aquella entrevista Giovanni aseguró que siempre será partidario que un hijo debe tener a sus dos padres a su lado.

La cantante Ninel Conde anteriormente acudió a Palacio Nacional para pedirle ayuda al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Instagram @ninelconde

Ninel Conde está convencida que todo esto es una venganza por parte de Giovanni Medina. "Gracias a todos mis hermosos condefans por el apoyo incondicional que me demuestran y por sus increíbles mensajes de amor. ¡Están siempre en mi corazón! Son mi fuerza, gracias a todas las que son madres por su apoyo", escribió la cantante y actriz en sus redes sociales a manera de agradecimiento a sus fans, por todo el apoyo ante este calvario que vive.

Ninel Conde agradece a sus fans por todo el apoyo. Foto: Instagram @ninelconde

