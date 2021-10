"Jugaremos, muévete...luz verde", El juego del calamar, la serie más vista en la historia de Netflix

¡Es oficial! "El juego del calamar" es la serie más vista en la historia de Netflix; a través de las redes sociales del llamado "Gigante del streaming", se dio a conocer que 111 millones de personas han visto esta serie surcoreana escrita y dirigida por el cineasta Hwang Dong-hyuk.

El juego del calamar llegó a 111 millones de fans, convirtiéndose en la serie más grande de Netflix de todos los tiempos.

Junto con este mensaje, se publicó un video especial con imágenes de "El juego del calamar", a manera de agradecimiento a todas las personas alrededor del mundo, quienes han visto disfrutado y derramado lágrimas con esta historia (¡recordemos el juego de las canicas).

En el video podemos escuchar una característica voz de "El juego del calamar"; se trata de uno de los enmascarados de rojos, quien en la serie trata directamente con los participantes.

"Quisiera agradecerles de todo corazón, se han sumado 111 millones a la lista de invitados importantes. 'El juego del calamar' es nuestro programa más visto y el resto de ustedes, ¿aprovecharán la oportunidad de unirse al juego?".

"Squid Game" o "El juego del calamar" en Latinoamérica, narra la historia de un grupo de personas quienes viven "asfixiados" con deudas que les son imposibles de saldar. Ante esto aceptan participar en misterioso y enfermizo juego de supervivencia mortal. Deberán mostrar sus habilidades en una serie de juegos infantiles, solo que aquí literalmente, mueren al perder.

¿Cuál era el premio de "El juego del calamar"?

Solo habrá un ganador y este podrá irse a casa con un premio de más de 45 mil millones de wones (alrededor de 800 millones de pesos mexicanos).

"El juego del calamar" tuvo su estreno mundial en Netflix, el pasado 17 de septiembre. Este es el elenco principal:

Lee Jung-jae como Seong Gi-hun, el jugador número 456.

Park Hae-soo como Cho Sang-woo, jugador número 218.

Oh Yeong-su como Oh Il-nam, jugador número uno.

HoYeon Jung como Kang Sae-byeok, la jugadora número 067.

Heo Sung-tae como Jang Deok-su, jugador número 101.

Kim Joo-ryoung como Han Mi-nyeo, jugadora número 212.

Anupam Tripathi como Abdul Ali, el jugador número 199.

¿Cuándo se estrenará la segunda temporada de "El juego del calamar"?

En una entrevista que el cineasta surcoreano Hwang Dong-hyuk tuvo con Saltar Intro de El Comercio, comentó que hasta el momento no ha tenido pláticas con Netflix para una nueva temporada.

Contó que la segunda temporada de "El juego del calamar", giraría alrededor de Seong Gi-hun, quien haría todo lo posible para desenmascarar a las personas detrás de este juego. Al final de la primera temporada toma la decisión de no subir al avión y viajar a Estados Unidos a visitar a su hija.

"Él va a tratar de encontrar a la persona que lo introdujo al juego, pero también encontrar a las otras personas del juego como el reclutador. También está el policía (Jun-ho) que cayó por un acantilado y no se sabe si sobrevivió o no, él es el hermano del líder y en la serie no se supo si sobrevivió o no".

