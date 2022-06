Julia Garner es la elegida para dar vida a Madonna en su película biográfica

Estados Unidos.- En las últimas semanas se inició un debate y una ardua investigación para saber quién sería la actriz indicada para dar vida a Madonna en la película sobre su vida, luego de diferentes rumores, finalmente se ha revelado la verdad, causando gran emoción entre los fanáticos de la cantante.

La aclamada Reina del Pop será interpretada en su propia biopic por la actriz estadounidense Julia Garner, protagonista de Inventando a Anna, según informó Variety, recopilando información de fuentes cercanas al proyecto, una película muy esperada, pero que todavía no tiene fecha de producción, mucho menos de estreno.

A pesar de la confirmación del sitio web estadounidense, otras fuentes revelaron a la publicación que el equipo de Garner todavía está considerando la oferta, aunque se espera que la acepte. Hasta el momento, Julia no se ha pronunciado al respecto.

Julia Garner es una actriz ganadora de dos premios Emmy por su participación en Ozark, además, ha sido la actriz favorita de Hollywood desde hace algunos años, incluso, la preferida para encarnar a la mismísima Reina del Pop entre más de una doce de candidatas para el proyecto que también dirigirá.

Otras de las actrices que fueron consideradas para dar vida a Madonna en su biopic fueron Florence Pugh, Odessa Young, Alexa Demie, Bebe Rexha, Sky Ferreira, entre otras. Finalmente, es Julia la elegida para un papel que requerirá máximo desempeño en el escenario y ante las cámaras, además, fuertes habilidades para la música, el canto y el baile.

Al anunciar el esperado proyecto, Madonna externó: "La música me ha hecho seguir adelante y el arte me ha mantenido viva. Hay muchas historias inspiradoras no contadas, y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de emociones de mi vida con mi voz y visión".

Hasta el momento no se ha confirmado la fecha oficial para la producción de la biopic de Madonna, incluso, todavía hay muchos detalles por descubrir al respecto, pero, probablemente, pase algún tiempo para ello.

