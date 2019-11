Julia Roberts se quedó sin el papel protagónico de Harriet

Julia Roberts pudo haber protagonizado la película "Harriet", sin embargo, el papel estelar lo obutvo la actriz Cynthia Erivo. Dicha cinta que se estrenó en septiembre pasado, esta basada en la historia y vida de Harriet Tubman, quien fue una memorable luchadora por la libertad de los afroamericanos esclavizados en Estados Unidos.

En una reciente entrevista que el guionista y productor de "Harriet", Gregory Allen Howard, ofreció a The New York Times, resaltó que la película estaba planeada desde 1994. Asimismo contó que un ejecutivo del estudio le sugirió que Julia Roberts protagonizara la historia.

Un ejecutivo del estudio dijo en una reunión, 'este guion es fantástico, hagamos que Julia Roberts sea Harriet Tubman'.

"Cuando alguien señaló que Roberts no podía ser Harriet, el ejecutivo respondió, 'eso fue hace mucho tiempo, nadie va a notar la diferencia'", comentó Gregory Allen Howard a The New York Times.

De acuerdo con el cineasta, los noventa eran tiempos muy diferentes respecto a la representación que se le daba a las minorías en pantalla y sobre todo, porque los actores blancos en ese momento acapararon los reflectores. Sin embargo, 25 años después, se mostró orgulloso de que el filme fuera toda una realidad gracias a dos cintas que cambiaron las reglas respecto a la representación de personas negras en Hollywood: "12 años de esclavitud" (2014) y "Pantera Negra" (2018).

"Cuando '12 años de esclavitud' se convirtió en un éxito e hizo un par de cientos de millones de dólares en todo el mundo, le dije a mi agente, 'no puede decirse que este tipo de historia no harán dinero ahora'. Entonces llegó 'Pantera Negra' y realmente abrió las puertas".

"Harriet" estrenó el pasado mes de septiembre en Estados Unidos. La cinta además de tener a Cynthia Erivo en el papel protagónico, también incluye a Leslie Odom Jr., Joe Alwyn, Clarke Peters, entre otros.