La tajante respuesta de Julián Gil ante acusación de Marjorie

Recientemente Marjorie de Sousa señaló que su hijo Matías Gregorio se enfermó del estómago después de convivir con su papá Julián Gil en el Centro de Convivencia, a principios de este mes de agosto.

La abogada de Marjorie de Sousa presentó un escrito al juez para ver en las cámaras si Julián Gil, le había dado de comer algo a Matías Gregorio que le provocó una supuesta intoxicación que lo tuvo tres días sin comer.

Ante esta nueva acusación Julián Gil habló con la prensa; el actor se mostró harto de lo que el siente es ‘un acoso’.

"Que lastima que tienes tanto odio en tu corazón, Marjorie te doy un consejo de buena fe, busca ayuda profesional”, comentó Julián Gil.

El actor y presentador argentino aseguró que no le dio nada de comer, que él no lleva nada. Algo que también recriminó tanto Marjorie como su abogada, el que Julián se presentara sin pañales, ni leche por si el niño tiene hambre o necesita cambiarse en la hora que dura la visita.

Se supone que el niño tendría que venir con las cosas que necesitaría o de emergencia para su visita. Y no le he dado nada y arma toda esta historia, imagina si llevo leche o un pañal que a la señora no le gusta y me acusa de atentar contra mi hijo con un pampers.