Marjorie de Sousa manda mensaje entre lágrimas a Julián Gil

El pasado fin de semana la batalla entre Julián Gil y Marjorie de Sousa, volvió a dar de que hablar.

Luego de visitar a su pequeño hijo Matías en el Centro de Convivencia, Julián Gil quiso tomarse una foto con su retoño, pero el peluquero y amigo personal de Marjorie de Sousa lo impidió.

Ante esto, la actriz Marjorie de Sousa habló al respecto en una entrevista para el programa Un nuevo día de la cadena Telemundo.

Marjorie se dirigió directamente a Julián Gil:

No entiendo para qué haces ese show. ¿Quieres una foto con tu hijo? Me puedes llamar y hacértela cuando quieras. Vives en la esquina de mi casa. Llámame tú. No te has dignado a llamarme una sola vez para saber cómo el niño está.