Julián Gil a punto de morir al contagiarse de Covid-19

Julian Gil de 50 años de edad estuvo a punto de morir después de haberse contagiado de Covid-19, así lo reveló el actor originario de Argentina, quien ya está mucho mejor, pero realmente hubo un momento en el que pensó que iba a morir, pues contrario a otras personasa él le dieron todos los síntomas del virus los cuales le afectaron demasiado.

Julián Gil narró cómo estuvo en una camilla para después ser subido a una ambulancia donde se le ve muy afectado por los síntomas que se le vinieron encima, pero en todo momento le pedía a Dios por su salud, pues no pensó que la enfermedad se le fuera a complicar tanto, dejando todo en manos de los paramédicos quienes lo atendían desesperante.

Fue el 20 de enero cuando Julian Gil anuncio que se había contagiado de Covid-19, pero tiempo después dijo que no se sentía del todo bien, por lo que pidió una ambulancia para ser trasladado a un hospital, pues el histrión asegura que ya no podía hablar y que le dolía mucho el pecho.

Yo pensé que me iba a morir porque eran todos los síntomas y o sea te pasan tantas cosas por la cabeza cuando vas camino al hospital, yo ya me veía entubado, a mí me pasó todo por la cabeza, ami me pasó de que me iba a morir, le pedí a Diosito sácame esto de encima, me quería curar, quería tener el control de mí porqué no sientes en ese momento control, dijo Julián Gil.

Aunque Julián Gil ya está mejor, advierte a sus fans que el virus es más terrible de lo que se describe, por lo cual pidió a sus que se cuiden y que no bajemos la guardia sobre los protocolos de sana distancia, pero eso no es todo, pues ahora ve de otra manera la vida, pues considera que es una nueva oportunidad para salir adelante.

Mientras tanto los internautas opinaron sobre el estado de salud del actor y aseguraron que jamás pensarían que el argentino se viera tan afectado por la enfermedad, pues lo consideran un hombre sano que siempre ha llevado una calidad de vida muy buena, pero al ver como lo tumbó el Covid-19 los atemorizó demasiado.

"Que miedo. El que tiene buena alimentación y hace ejercicio le afecto así de mucho entonces que espera uno que no se cuida. Que bueno que ya está bien gracias a Dios y a los doctores", "Y ni así la marjorie se le conmovió el corazón, de veras que se necesita tener muy mala sangre para no sentir nada cuando ves sufrir a alguien que fue tu pareja con quien formaste un hijo", le escriben a Julián Gil en redes.

Quien apoyó demasiado a Julián Gil, fue su novia Valeria Marín quien siempre ha estado al pendiente del actor en todo momento, pues para quienes no lo saben son una pareja muy unida, además en todo momento se les ve juntos en fotos y video, por lo cual los fans del histrión están muy felices.

La primera.. Este día nos conocimos. Llegué tardísimo. Pero ahí estuviste, siempre con una sonrisa. Cuando le pediste al mesero que nos tomara una foto, no entendí para qué.... hoy lo entiendo. Fue la primera de muchas, no fue la mejor, pero si la más especial, son uno de los diversos mensajes que le manda Valeria Marín a su novio Julián Gil.

Cabe mencionar que Julián Gil es uno de los actores que no dejan de trabajar en el mundo de las telenovelas, pues en todo momento está en diversas producciones, además ha tenido la oportunidad de trabajar en varias televisoras, pues su imagen es muy rentable.

