Julián Gil comparte emotivo reencuentro con su hijo Matías

Julián Gil compartió un hermoso momento que tuvo la tarde de este martes; tras un año de no poder ver, abrazar y darle un beso a su hijo Matías, el actor argentino se reencontró con el pequeño (fruto de su entonces relación con la actriz Marjorie de Sousa) en un Centro de Convivencia de la Ciudad de México.

En su cuenta de Instagram Julián Gil publicó una serie de imágenes junto a su hijo, siendo la más emotiva donde le da un beso. "Te amo hijo, día a día lograremos estar juntos para siempre", escribió el también empresario y modelo en su post que se ha llenado de muchos mensajes de alegría por parte de sus amigos y seguidores.

"Qué alegría mi querido Julián, bendiciones", expresó Alicia Machado. Por su parte Haidy Cruz expresó: "ay Dios mío pero qué caballerito hermoso, Dios los bendiga a ambos, el tiempo de Dios es perfecto amigo querido".

En una de las fotos mostradas por el actor, podemos ver a Matías Gregorio Gil de Sousa ya muy grandecito, con su cabellera rubia y sus bellos ojos azules.

A su salida del Centro de Convivencia, Julián Gil detalló que la reunión con su hijo había sido emotiva y difícil a la vez, pues Matías tenía mucho tiempo sin verlo. “Fue duro (el reencuentro) porque costó tiempo por el tema de relación con él ahorita, va a sonar duro, pero creo que él estaba, de alguna manera, viendo a un extraño y, asimismo, todo lo que les estoy diciendo, se lo dije a la trabajadora social".

Matías está viendo a un extraño, es imposible que el niño de alguna manera sienta que está viendo a su papá.

El reencuentro de Julián Gil y el también hijo de Marjorie de Sousa, llega luego de unas declaraciones donde aseguró no extrañar a Matías por falta de convivencia. "Suena duro, pero no, lamentablemente no lo extraño, quisiera extrañarlo, pero no lo extraño porque no lo conozco, no puedes extrañar algo que no tienes, entonces es duro, lamentablemente no lo extraño”.

Carta a mi hijo ❤️ pic.twitter.com/vcj1CNS7LO — julian GIL (@juliangil) April 24, 2018

Posteriormente en una entrevista para el Programa Hoy mencionó al respecto: "no puedo extrañar a alguien que de repente lo conozco hoy y después lo vea de aquí a un año, no puedo extrañar, es muy duro. Lo mismo va a pasar con el niño cuando tenga un poquito de conciencia, pregúntenle al niño de aquí a 10 años, porque yo estoy seguro, y lo digo hoy aquí, esto no se va a arreglar".