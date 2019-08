Julián Gil confiesa que no extraña a su hijo Matías

El actor Julián Gil, protagonista de telenovelas como "Hasta el fin del mundo" y "Por amar sin ley", entre muchas más, confiesa que no extraña a su hijo Matías, con quien concibió al lado de la también actriz Marjorie de Sousa. Y lo dice porque en realidad nunca lo ha tenido a su lado.

En el Instagram del programa de televisión "Suelta la sopa", de Telemundo, se difunde parte de una entrevista que le hacen a Julián Gil y le preguntan si extraña a Matías. Su respuesta es impactante.

"No puedo extrañar a algo que no conoces. Quisiera extrañarlo, pero no, no lo extraño. Suena duro, pero no...", contesta el actor.