Julián Gil desenmascara a su ex pareja Marjorie de Sousa

Julián Gil continúa con su pelea legal con Marjorie de Sousa por la manutención, paternidad y régimen de visitas de su hijo Matías. Durante el reciente reencuentro del pequeño con su padre (luego de un año de no verse), la actriz respondió a los cuestionamientos de la prensa sobre la importancia de la presencia paterna en la crianza de un niño, con la frase “tiene mucha madre”.

Estas palabras causaron gran molestia en el arctor argentino, quien respondió a su ex pareja Marjorie de Sousa a través de un video que publicó en su cuenta de Facebook, video que tituló: “tendrás mucha madre pero padre solo hay uno y soy yo”.

Julián Gil está convencido que la intensión de estas palabras por parte de Marjorie de Sousa, es que él no esté en la vida de su hijo Matías Gregorio.

"Le preguntan sobre la figura paterna cuán importante puede ser en la crianza de un niño y su contestación es 'tiene mucha madre', yo creo que esas tres palabras de alguna manera resumen todo lo que ha estado pasando, esas tres palabras indican cuáles son sus intereses, ella no quiere, no pretende, que de ninguna manera yo como padre esté en la vida del niño".

El actor lamenta que la actriz venezolana intenté quitarle el derecho no solo a él sino también a Matías, de que convivan como padre e hijo.

Ella no quiere que yo esté en la vida de Matías, para ella la figura paterna no existe, o sea, no es necesaria.

"Yo he dicho en varias ocasiones que mi interés más grande es poder estar y compartir con el niño, como lo he hecho con mis demás hijos y siempre he dicho que es muy importante la figura materna, importantísima, pero también la paterna. El hecho que ella no haya tenido la figura paterna, eso es un problema de ella, pero ella no tiene por que privar a su hijo, a mi hijo, de un derecho que él tiene y de algo que yo le quiero brindar y que siempre se lo he querido brindar”, mencionó Julián Gil.