Julián Gil fue agredido por fans de Marjorie de Sousa a su llegada a los juzgados de la Ciudad de México, a donde asistió el actor con sus abogados para ver la resolución sobre la demanda que interpuso en contra de Marjorie de Sousa por la cantidad tan alta que le exige la actriz, como parte de las obligaciones que tiene como padre (manutención).

A su llegada, el actor de origen argentino se encontró con un grupo de fans de Marjorie, quienes lo insultaron y lo agredieron físicamente.

“Sí me agredieron, no solo físicamente, sino verbalmente, humillándome y con comentarios sin sentido”.

“De alguna manera se me hizo una falta de respeto que dijeran esas personas que yo he comprado a la prensa, porque en este proceso creo que los medios han sido muy objetivos”.

La actitud de los seguidores de Marjorie de Sousa los llevó a tirarle plásticos al actor y a quien en repetidas ocasiones llamaron “maricón”.

“No sé qué fue lo que me tiraban, pero recibía golpes de cosas que con fuerza me arrojaban, pero la verdad es que lo que me impresionó fue que a mi salida esas mismas personas que fueron con camisas y globos en apoyo a Marjorie, se habían quitado sus camisas en apoyo y se dirigieron a mí para mostrarme su supuesto apoyo”.