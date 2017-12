Julián Gil fue ingresado de emergencia al hospital

El actor Julián Gil, fue a parar de emergencia al hospital este domingo en la Ciudad de México.

Alberto Navarro, representante del famoso fue el encargado de difundir la noticia a El Grafico en la que aseguro que el argentino fue ingresado al Hospital Ángeles del pedregal en donde fue diagnosticado con influenza.

Por ello el ex de Marjorie de Sousa le fueron recetados antibióticos la madrugada del lunes fue dado de alta, ahora el presentador se encuentra en casa reposando y recuperándose con la ayuda del nebulizador.

Cabe mencionar que el actor mantiene una pelea legal con la madre de su hijo ya que se encuentra peleando por la custodia y bienestar del menor. a la dura batalla se sumo la ex de Gil, Ximena Duque quien opinó acerca del pleito que enfrentan ambos actores:

"“Yo no creo que realmente sea ella (Marjorie) la que esté viviendo el karma, porque Julián es un hombre que, como sabemos, ha estado con muchas mujeres”.

“Sé que ha hecho mucho daño a muchos corazones allá afuera”, declaró la actriz en una entrevista con el programa Suelta la sopa de Telemundo.

“Yo fui creo que de las primeritas de la lista. ¡Me salvé! No estoy hablando mal de él, simplemente es lo que es y lo que hemos visto en toda la carrera de Julián”.

“No sé qué le habrá hecho Julián a ella, porque seguramente algo le hizo para que no quiera dejarle ver al niño. Pero yo sí creo que es su papá y tiene derecho a estar con su bebé. Me da mucho pesar con el niño, sobre todo, cuando veo las imágenes de ella entrando a la corte, y el bebé, y las cámaras y las luces encima del niño”, añadió la exnovia de Gil.

Ante semejantes declaraciones y cuando fue interrogado al respecto por los medios de comunicación, Julián Gil se quedó en silencio, pero claramente mostró con su lenguaje corporal la incomodidad que le generaron las preguntas.

Te puede interesar

Marjorie acusa a Alan Tacher de mentiroso

Ahora sale a la luz otro escándalo en torno al pleito Gil/Sousa, ya que el presentador Alan Tacher desmintió a la actriz de 37 años ya que lo llamó mentiroso; resulta que durante un viaje el hermano del también actor Mark Tacher se encontró en la sala de espera a Marjorie y comenzaron a charlar de una manera tranquila.

Sousa le confesó al conductor que tenía desconfianza del proceso legal al que sería sometido el pequeño Matías (prueba de ADN), después Tacher se dio cuenta que los abogados de Marjorie desmintieron las declaraciones hechas por el conductor de Univisión y el mismo dio la cara desenmascarando a la venezolana.

"Marjorie con todo el cariño que te tengo tú sabes perfectamente lo que me dijiste no voy a venir aquí a mentir en este programa y más por la calidad que tengo, me da mucha pena y mucha vergüenza de verdad desmentirte, pero el hecho de que tus abogados digan que esto no ocurrió me lleva ahora si desconfiar todo lo que ocurre en este proceso".

Con información El Gráfico