Julián Gil juega broma a su novia Valeria Marín, al creer que le daría el anillo de compromiso

El argentino Julián Gil y la mexicana Valeria Marín se encuentran de vacaciones en Turquía; en sus respectivas redes sociales han compartido muchos videos y fotografías de los lugares que han conocido en este país que se extiende desde Europa oriental hasta Asia occidental, con conexiones culturales con el antiguo imperio griego, el persa, el romano, el bizantino y el otomano. En un reciente video que el actor publicó en su feed de Instagram, hizo creer a muchos que le propondría matrimonio a su hermosa novia.

Julián Gil y su novia Valeria Marín estaban disfrutando del ocaso en Capadocia, una región semiárida en Turquía central conocida por sus características "chimeneas de hadas" (formaciones rocosas altas con forma de conos que se agrupan en el Valle de los Monjes, Göreme y otros sitios). Asimismo realizaron en este mágico lugar una sesión de fotos a cargo de un conocido fotógrafo de este lugar.

De un momento a otro, el actor y empresario Julián Gil se puso de rodillas ante su novia Valeria Marín, y aunque al principio muchos creyeron que sería este el lugar perfecto para pedirle matrimonio y entregarle el anillo de compromiso, laa verdad es que se trata de una broma. La ex pareja sentimental de Marjorie de Sousa dijo:

Sé que estás nerviosa, sé que esta posición puede llegar a comprometerme mucho, pero, quiero aprovechar que estamos en sitio mágico, con un carro que siempre he soñado, en un atardecer hermoso y quería decirte que después de tantos meses de sacrificio, de dolor, ya puedo estar arrodillado hacia tí...y quiero que sepas que después de mi operación ya estoy bien y ya me puedo arrodillar.

Tras mencionar que luego de una operación a la que se sometió por unos problemas en su rodilla, ya estaba muy bien. Valeria Marín no paraba de reír por la broma que le había hecho su novia; cabe señalar que al principio creyó que recibiría el anillo de compromiso.

"Yo te tiro por ese acantilado", "que malo jaja pero me encanta la reacción de ella, se mira que tienen una química hermosa", "y yo que casi lloro de la emoción", "todos esperando a que Julián diga '¿quieres casarte conmigo?', no me lo esperaba jajaja eres genial Julián", "yo estaba nerviosa esperando que saque el anillo jajaja", "no juegues con el corazón de una mujer enamorada", son algunos de los comentarios en el video que compartió Julián Gil.

En los posts que la mexicana Valeria Marín ha compartido en su cuenta personal de Instagram, ha dedicado estas amorosas palabras a Julián Gil. "Contigo viajar es toda una experiencia, empezando por el ataque de risas que siempre me provocas, tu amor me hace bien".

La mexicana Valeria Marín logró conquistar el corazón del argentino Julián Gil. Foto: Instagram @valmarin_r

Julián Gil sanó sus heridas y encontró de nuevo el amor en una mexicana

Fue a fines de julio pasado cuando Julián Gil y Valeria Marín dieron a conocer su noviazgo. La bella mujer que conquistó el corazón del argentino es periodista deportiva. Tuvo sus inicios en el periódico Impacto, después entró a La Afición, Milenio TV, Televisa Deportes Network (TDN) y Fox Sports, empresa con la estuvo laborando durante seis años.

En 2019 comenzó a laborar en TUDN, canal de televisión por suscripción mexicano-estadounidense especializado en deportes, propiedad de Grupo Televisa y Univisión. La novia de Julián Gil ha sido conductora de secciones relacionadas con la Liga MX, así como la NFL. Con respecto a su vida amorosa, en 2014 tuvo una relación amorosa con el entonces delantero del Cruz Azul, Javier "Chuletita" Orozco.

Con este mensaje Julián Gil dio a conocer su relación amorosa en julio pasado: "gracias mi amor por estos 6 meses de paz y amor incondicional ❤️ Le agradezco a la vida por ponerte en mi camino, te amo, te invito un café". Por su parte Valeria Marín se refirió al actor como su cómplice de felicidad y paz. "Agradecida de encontrarnos sin buscarnos y de poder compartirte mi felicidad y tu la tuya. ¿Oye vamos por unos tacos? Las mejores decisiones siempre salen de un café".