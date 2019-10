Julián Gil llega a Miami con su exitoso proyecto ¿Y si me caso?

Luego del éxito en Orlando, Florida, el actor Julián Gil llega a Miami, Florida con su comedia musical "¿Y si me caso?", donde tendrá su primera función en esta ciudad hoy viernes en el Teatro Trail. Se trata de un espectáculo cómico - musical, un unipersonal en clave de humor, un show interactivo escrito por Manuel Mendoza, quien también la dirige.

Julián Gil tendrá fuciones todos los sábados de octubre en Miami, Florida en el teatro antes mencionado. ¿Quién no ha tenido la duda de si debe o no debe casarse? Por esta razón Julián Gil ha levantado la voz. ¿Casarse motiva a una vida eterna de felicidad o la falta de libertad total? Lo descubrirás en "¿Y si me caso?".

En una charla con EL DEBATE, el actor argentino comentó: “es un proyecto que vengo teniéndolo en mi cabeza hace ya muchísimos años, estamos tratando de coordinar lo que es una gira de aproximadamente un año, todo lo que queda de este último semestre del año y el próximo que viene, esperamos poder tener alcance a diferentes ciudades y poder tener la oportunidad de contarle al público, que tanto cariño y apoyo me han dado, parte de lo que ha sido mi vida a través de esta comedia musical, que es mi boda...es un híbrido entre lo que es un monólogo y una obra de teatro, es una comedia musical donde estaré contando vivencias de mi vida, de mis relaciones, mi matrimonio, de amor, de desamor".

Todo lo que conlleva esa palabra tan fuerte como lo es el matrimonio, pero de una manera cotidiana, divertida, amena y obviamente musicalizada por un grupo de cuatro músicos.

En esta puesta en escena, Julián Gil estará acompañado por cuatro "novias", excelentes artistas, músicos, cantantes, que estarán musicalizando y dando el toque femenino del show:

De Venezuela, Musiana.

De Puerto Rico, Brigitte Dávila.

De México, Dama Vicke,

De Cuba, Josephine Phoenix.

En noviembre Julián Gil tiene previsto una gira en México de la mano de Capetillo Producciones, visitando Monterrey, Guadalajara, Puebla y Ciudad de México, entre otras ciudades.

Posteriormente "Y si me caso?" llegará a Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Perú y otros países de Latinoamérica. Para información sobre los boletos, ingresa AQUÍ.