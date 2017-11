¿Julián Gil llevará sus problemas a la pantalla chica?

Mientras en su vida real resuelve una disputa por la pensión alimenticia y cuidados de su pequeño hijo Matías, en la ficción Julián Gil también irá a los tribunales, pues recibirá su primer gran protagónico en Televisa.

Se trata de La ley del corazón, que producirá José Alberto Castro; se trata la adaptación de la historia colombiana estrenada apenas el año pasado en aquel país y, de acuerdo con el semanario Produ, el actor argentino compartirá créditos con Ana Brenda Contreras y David Zepeda. La historia transcurre en un buffete de abogados.



PERIODISTA AFIRMA QUE JULIÁN GIL NO ES PADRE DE MATÍAS

Tras varios meses de pleito legal por la custodia del pequeño Matías, hijo de la actriz Marjorie de Sousa y el también actor Julián Gil surgió hace unos días una declaración insólita hecha por el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante.

El presentador aseguró en su programa que el pequeño Matías no era hijo de Julián Gil.

En pleno transmisión en vivo Gustavo interrumpió a sus compañeros para dar a conocer la noticia según los resultados de los análisis fueron negativos, lo que indica que Gil no es el verdadero padre de Matías así lo informo en su programa "De Primera Mano".

Gustavo Adolfo reveló esta información, aunque no ha sido confirmada por parte de los actores, todo parece indicar que esos fueron los resultados que arrojó la prueba de paternidad.

El menor y el actor fueron sometidos a la prueba de ADN para establecer la paternidad del pequeño.

Recordemos que Julián Gil exigió la prueba de paternidad semanas antes:

“Que el mundo sepa que es mi hijo. Gracias a la justicia mexicana por fallar a nuestro favor y poder demostrar que Matías Gil lleva mi sangre. Te amo. Gracias mi Dios”, escribió el actor en sus redes sociales, al conocer la decisión del juez que pronto dará fecha para realizarle prueba de ADN a su hijo Matías.

Julián Gil abandonó muy contento el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México donde se encontró con Marjorie de Sousa, para obtener la decisión del juez al respecto del juicio de nulidad de paternidad, proceso en el que pide hacerle una prueba de ADN a su hijo Matías con la finalidad de conocer los lazos consanguíneos entre el actor y el menor.

El actor argentino no ocultó su felicidad al encontrarse con los reporteros que lo esperaban en el lugar y confesó:

Julián Gil y el pequeño Matías/Instagram

“Muy contento porque después de que hubo una intención de desviar todo a través de una solicitud de caducidad de la prueba de ADN, que tiene una vigencia de 60 días, la solicitaron y el juez la rechazó, y el juez admitió todas las pruebas y ya próximamente va a asignar una fecha para que se haga la prueba de ADN, así que estoy muy contento porque es básicamente lo que desde el día uno he estado pidiendo, que se respeten los derechos de Matías, mis derechos, de que él tenga, o como dice la constitución, el derecho de saber su origen biológico y una vez que yo sepa pues las pruebas de ADN ustedes deben estar seguros que yo la voy a decir, nadie me puede exigir no decir las pruebas de ADN”.

