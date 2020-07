Julián Gil luchará por Matías, Marjorie de Sousa quiere quitarle la patria potestad

Recientemente Marjorie de Sousa dio a conocer a través de su abogada, sus intensiones de quitarle la patria potestad de Matías Gregorio a su ex Julián Gil. Ante dicha demanda interpuesta por la actriz venezolana. De acuerdo con un comunicado de Líderes Latinos el también empresario seguirá defendiendo los derechos de su hijo de tener que una figura paterna y continuará luchando junto a sus abogados en contra de los abusos, atropellos e injusticia.

Ha sido muy fuerte el descaro y la desfachatez de la señora en presentar esta demanda para separarme de mi hijo. No tiene vergüenza de lo que está haciendo. Han tejido muchas artimañas en todo el proceso.

"He sufrido atropellos, amenazas, calumnias y acusaciones en mi contra. Nunca dejaré de luchar por mi hijo Matías, el tiene el derecho de criarse con una figura paterna y tener una sana convivencia con su padre. Ella tendrá que explicarle a mi hijo Matías por qué le falló y lo privó de su padre. El juez de la madre será Matías", manifestó Julián Gil en el comunicado.

Julián Gil recalcó que Marjorie de Sousa lo único que tiene "es un interés económico".

Es inconcebible la demanda de la madre, negarle a un padre que quiere estar presente en la vida de su hijo. ¿Cómo se lo vas a explicar a mi hijo Matías que le privas su derecho de tener una figura paterna y convivir con su padre?

El actor argentino seguirá dando la batalla legal para tener una relación paterno-filial con su hijo Matías Gil. "Le podrán borrar la figura paterna a mi hijo Matías, le podrán borrar a su padre, pero lo que no le podrán quitar es la sangre que le corre, que es mi sangre. Es mi hijo Matías y lo amo. Mi corazón está lleno de amor, lo que tengo es impotencia de no poder estar en la vida de mi hijo por caprichos de la madre".

Pido a Dios y la Virgen que la perdonen por el grave error que está cometiendo. Y que le den sabiduría para que en su momento pueda pedir perdón y explicarle sensatamente a Matías el error que cometió de separarlo de su padre.

Julián Gil amenazado de muerte por parte de Marjorie de Sousa

En una reciente entrevista para la revista TVyNovelas, Patty Ramosco, hermana de Julián, dio a conocer que el actor supuestamente ha recibido amenazas de muerte. "Lo que pasa es que hay otros problemas de trasfondo, como son amenazas serias hacia la vida de Julián, amenazas graves que han hecho que tengamos que estar un poco más silentes en el caso, y tenemos que aceptar, por el momento, hasta que las cosas se puedan aclarar dentro un juzgado, que, como saben, la corrupción es terrible".

Han sido amenazas de parte de sus emisarios, en nombre de ella.

"Dentro de las evidencias tenemos grabaciones que, llegado el momento pertinente, vamos a sacar; espero que no sea un momento en que ocurra una desgracia, pero de ser necesario, en determinado momento de este proceso que sigue corriendo, se van a hacer públicas. De hecho, una de las razones por las que Julián está en Miami es para evitar, justamente, que esas cosas continúen y tomar un poco de protección, entonces, no me gustaría ahondar en más detalles de ese tema", contó la hermana de Julián Gil.

