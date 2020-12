Julián Gil manda emotivo mensaje para Ana Brenda Contreras por su cumpleaños

Quién tiene una amistad muy bella con Julián Gil de 50 años, sin duda alguna es la actriz Ana Brenda Contreras, quien ha trabajado varias veces con el actor originario de Argentina, es por eso que fue felicitada por el galán de una manera muy emotiva, ya que la considera como su "hermana menor" a quien quiere mucha pues se nota como es su relación.

Fueron más de 70 mil likes, los que recibió Ana Brenda Contreras y Julián Gil en la foto que publicó este último deseándose un feliz cumpleaños a la actriz quien llegó a los 34 años de edad, por lo que su "hermano mayor", le hizo saber lo feliz que está por tenerla a su lado, pues son una de las amistades más sólidas de la farándula desde hace años.

Tu tiaaaaaaa..... @anabreco esta de cumple .... es de esas hermanitas que te regala la vida ... te adoro breco ... Soy feliz de tenerte en mi vida ... La ultima foto es la escena más difícil que nos ha tocado grabar.... La amistad que nos une hace que sea, como grabar en pleno huracán tropical jajaja Que cumplas muchos más, le escribió el actor a su colega.

Otra de las cosas por las que ambos actores han sido muy solidarios entre ello, es por como se han sabido ayudar ante las adversidades, es decir en sus problemas personales, siempre está el uno para el otro, por lo que eso ha sido muy importante para ellos como prueba de amistad, algo que hacen pocos artistas, pues en ocasiones se ha dicho que ese medio es algo frío, pero ellos demuestran lo contrario.

Como era de esperarse Ana Brenda Contreras de inmediato reaccionó al comentario de su colega y le dio las gracias, además reconoció que entre ambos hay un vínculo único que pocos conocen, ya que han pasado varias pruebas, de las cuales han salido victoriosos.

Omgggg I love you so much Juli! Siempre juntos apoyándonos en la vida ! Gracias por tu amistad y tu cariño y por siempre cuidarme, le escribió la guapa Ana Brenda Contreras a Julián Gil con quien aparece en varias imágenes que compartió el artista en Instagram donde la felicitó de una manera muy emotiva.

Para quienes no lo saben Julián Gil y Ana Brenda Contreras, han tenido muy mala suerte en el amor, pues ambos no han terminado del todo bien con sus parejas, pero quien se las ha visto más negras es el actor, pues como todos saben ha tenido una dura batalla legal con su ex pareja Marjorie de Sousa, con quien procreó un hijo.

Y es que después de que Julián Gil terminó su romance con Marjorie de Sousa, ella de inmediato trato de quedarse con la patria potestad de su hijo Matías, comenzando una guerra entre ambos actores, quienes eran lo más buscado en espectáculos cuando se dio la polémica entre ambos.

Tras el escándalo suscitado Ana Brenda Contreras le demostró fuerza y lealtad a su amigo, pues en ningún momento lo dejó solo, e incluso le mandó varios mensajes de apoyo, donde se hizo notar la lealtad que se tienen desde hace varios años, por si fuera poco la mejor terapia entre Ana Brenda Contreras y Julián Gil son las risas.

Cabe mencionar que Julián Gil ya encontró el amor en la conductora de televisión Valeria Marín, quien le ha traído amor puro al actor pues se la pasa muy bien con ella, relación que aprueba su "hermana menor", Ana Brenda Contreras quien está muy feliz por él.