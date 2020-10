Julián Gil manda fuerte mensaje a Marjorie de Sousa, luego de quitarle la patria potestad de su hijo Matías

Cuando Julián Gil se encontraba en Turquía de vacaciones con su novia Valeria Marín, se dio a conocer que Marjorie de Sousa había ganado la batallae y un juez, le había quitado al actor la patria potestad de Matías Gregorio, hijo que la pareja procreó durante su relación amorosa que terminó en medio del escándalo y en los juzgados. A su regreso a México, el también empresario argentino compartió en las stories de su cuenta en Instagram, un video donde expresaba:

Acabo de salir del tribunal y tengo la sentencia en mi mano, es una sentencia real, firme, no como dijeron que no era firme. A mí me han visto ya la cara casi cuatro años, la voy a leer tiene 245 páginas y hablaré al respecto y sí perdí la patria potestad, no la perdí, me la robaron.