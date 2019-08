Julián Gil no acepta las disculpas de mamá de Geraldine Bazán

Hace unos días la madre de Geraldine Bazán arremetió en contra de Julián Gil pues lo tachó de patán supuestamente porque el filtró la información de que la actriz le fue infiel a Santiago Ramundo, con otro famoso actor.

Después de que la señora Rosalba se enteró de la declaración se le fue con todo al histrión causando gran polémica pues acabó con el famoso y aunque la señora le pidió disculpas tiempo después, Julián dijo que no las acepta, pues lo volvió a meter al ojo del huracán.

"Primero que no tengo porque señora no tengo por qué aceptar sus disculpas que son unas disculpas creo que no son sinceras, no creo, estoy seguro que no son unas disculpas sinceras, y si usted salió a disculparse es porque seguramente alguien le tiene que haber dicho que estaba fallando y es bien feo señora que me juzgue a mí o a cualquier persona que manche, porque ya lo hizo...", dijo Julián Gil muy molesto.

Recordemos que la madre de Geraldine se mostró muy afectada y también le mandó disculpas a Julián Gil por medio de las cámaras de Ventaneando, donde dejó en claro que todo fue por defender a su hija quien ha estado en el ojo del huracán durante los últimos meses.

"Ofrezco una disculpa porque me excedí en mis comentarios yo siempre soy de corazón pero, lo digo con la cabeza pero ayer sí recién estaba enterando de lo que estaba pasando de lo que se había dicho me sentí muy impotente (...) Julián no sé yo creo que las tenía guardadas las palabras, perdoname, disculpame también me dolió mucho eso que pasó un año de tortura...", dijo la señora muy apenada ante la prensa.

Recordemos que Santiago Ramundo dijo en un video vía Instagram que la separación entre él y Geraldine fue por otros motivos, dejando en claro que Julián Gil no tuvo nada que ver en la decisión que tomaron los famosos.

