Julián Gil opina lo que siente por saber que el hijo que tuvo con Marjorie de Sousa se parece a él

México. Orgulloso y feliz, así se siente el actor Julián Gil al saber que el hijo que tuvo con Marjorie de Sousa se parece mucho a él. En entrevista con el programa Hoy, él opina sobre el niño a quien tiene mucho tiempo que no ve.

“La verdad que sí se parece, no he tenido la oportunidad de verlo personalmente, solamente en fotos, pero sí la verdad que se parece mucho, y he visto fotos mías de chiquito."

La prensa cuestionó a Gil si le parecía que su niño fuera encantador y entristeció al responder que no lo sabía, pero suponía que sí, puesto que no ha podido tener una convivencia con el infante.

“No te puedo decir si es encantador porque no he podido compartir con él, pero por lo que me dicen bien parlanchín, encantador, es un buen niño y entiendo que lo están cuidando y lo están haciendo un buen niño, pero solamente lo topo de oído.”

Marjorie de Sousa comentó a medios de comunicación en abril pasado que su hijo estaba feliz, creciendo sano y que a sus cinco años de edad estaba enterado de lo que pasó entre ella y Julián, su papá.

“Matías es un niño muy sano, muy centrado y Matías está enterado de muchas cosas, jamás se va a envenenar su corazón y la verdad es que es un proceso que poco a poco va a ir viendo."

Respecto a esto último, Julián Gil compartió en Instagram un video en el que refutó la perspectiva que tiene Marjorie de Sousa, su expareja.

“Dudo que en la casa del niño haya una foto mía, estoy seguro que cuando papá sale en televisión, seguramente cambia o no le dicen: ‘él es papá'. Yo les apuesto que, si Matías me ve mañana en la calle, él no sabe que soy su papá, no le dicen, Y el tema de que con qué historia crece el niño, lo veremos más adelante.”

El pequeñol Matías nació en enero de 2017, por lo que acaba de cumplir cinco años de edad, pero Marjorie de Sousa y Julián Gil se separaron a los pocos meses que él nació debido a problemas que tuvieron.

La separación entre Julián y Marjorie de Sousa ha sido una de las más conflictivas del mundo del espectáculo, pues además de la disputa por la manutención del niño, él perdió también la patria potestad.