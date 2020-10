Julián Gil pierde la batalla, Marjorie de Sousa gana la patria potestad de su hijo Matías

Mientras Julián Gil vacaciona con su bella novia Valeria Marín, se dio a conocer que Marjorie de Sousa ganó en esta batalla legal que han tenido por un largo tiempo, ya que un juez le otorgó la patria potestad de su hijo Matías Gregorio, fruto de la relación que tuvo con el actor argentino. Alberto Navarro, Director de Líderes Latinos y publicista del también empresario, confirmó la noticia a People en Español:

Lamentablemente es cierta esa noticia, la mamá de Matías privó al padre de su hijo, le quitaron a Julián la patria potestad, lamentablemente Julián no tiene ningún derecho sobre su hijo.

En el programa El Gordo y la Flaca de la cadena Univisión, la reportera Tanya Charry comentó aal respecto: "ganó Marjorie, tiene la patria potestad del hijo que tienen entre ambos, un juez lo acaba de decidir. Legalmente Julián Gil no tendrá acceso a su hijo, no podrá visitarlo y no podrá ser parte de las decisiones sobre él: ni de escuela, educación, médico, país en donde viva y mucho menos a dónde pueda viajar".

En redes sociales Marjorie de Sousa ha sido muy criticada por no permitir a Julián Gil, ver a su hijo Matías. Foto: Instagram @marjodsousa

Asimismo mencionó que Marjorie de Sousa es la encargada de decidir sobre la vida de Matías: "eso sí, Julián deberá seguir pagando la manutención del pequeño". Hasta el momento el actor no ha comentado nada sobre esta situación. En repetidas ocasiones Julián Gil denunció que la actriz lo mantuvo alejado de su hijo Matías con falsos argumentos.

Hermana de Julián Gil arremete en contra de Marjorie de Sousa

Patricia Ramosco se mostró más que molesta luego de que su hermano perdiera la patria potestad de su hijo. En sus redes sociales expresó: "díganle a la señora que no se preocupe, que su cheque mensual le llegara sin falta, al fin lo que dijimos desde el día uno todo era un tema económico, Matías siempre fue y será un cheque al portador".

Asimismo Patricia Ramosco le mandó este mensaje a su sobrino Matías: "querido Mati, el día que puedas tomar tus propias decisiones, acá te estará esperando una familia y amigos con grandes valores y créeme que conocerás la verdad".

En junio pasado se dio a conocer que Marjorie de Sousa tenía todas las intensiones de quitarle la patria potestad de Matías, a su ex pareja sentimental Julián Gil. En aquel momento el actor manifestó que seguiría defendiendo los derechos de su hijo de tener que una figura paterna y que continuaría, luchando junto a sus abogados "en contra de los abusos, atropellos e injusticia, ha sido muy fuerte el descaro y la desfachatez de la señora en presentar esta demanda para separarme de mi hijo. No tiene vergüenza de lo que está haciendo, han tejido muchas artimañas en todo el proceso.

He sufrido atropellos, amenazas, calumnias y acusaciones en mi contra. Nunca dejaré de luchar por mi hijo Matías, el tiene el derecho de criarse con una figura paterna y tener una sana convivencia con su padre. Ella tendrá que explicarle a mi hijo Matías por qué le falló y lo privó de su padre. El juez de la madre será Matías.

Julián Gil tiene varios meses sin poder ver a su hijo Matías. Foto: Instagram @juliangil

Julián Gil recalcó que Marjorie de Sousa lo único que tiene "es un interés económico, es inconcebible la demanda de la madre, negarle a un padre que quiere estar presente en la vida de su hijo. ¿Cómo se lo vas a explicar a mi hijo Matías que le privas su derecho de tener una figura paterna y convivir con su padre?".