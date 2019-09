Julián Gil pone en su lugar a la abogada de Marjorie de Sousa

Julián Gil estuvo recientemente en el programa El Gordo y la Flaca, donde habló sobre la controversia por las fotografías que compartió junto a su adorable hijo Matías Gregorio, luego de su reencuentro con el pequeño en un Centro de Convivencia de la Ciudad de México. Según Alma Pellón (abogada de Marjorie de Sousa) el actor argentino no tenía autorización de compartir dichas fotos en sus redes sociales.

Luego de que Alma Pellón calificara como "ilegales" las fotos de Julián Gil, el también empresario comentó en el programa de la cadena Univisión. “Esa abogada, quiero que sepan, fue en el año 2013 desaforada de seguir ejerciendo leyes en México, ahora, hay que saber qué hizo, además de mover influencias turbias para volver a ejercer, esa señora hace todo mal hecho, por la izquierda y lo que sigue haciendo constantemente es separándome de mi hijo”.

El actor aprovechó las cámaras de El Gordo y la Flaca para mandarle un claro mensaje a su ex pareja Marjorie de Sousa.

Marjorie, si tú no quieres que yo esté en la vida de Matías, ten los pantalones y dímelo, yo sé que no me lo vas a decir personalmente, no hace falta, pero ten los pantalones y dilo públicamente.