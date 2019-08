Julián Gil presenta el proyecto más personal de su trayectoria

Hoy por hoy Julián Gil ha logrado cosechar una intachable trayectoria artística, construida a base de muchos años de constante trabajo y esfuerzo. Ha llegado el momento de que muestre a su público el proyecto más personal de su carrera, ¿Y si me caso? En una charla para EL DEBATE, el actor argentino señaló que básicamente lo que busca con esta comedia musical es contar su historia y poder llegarle a las personas; “yo estoy muy agradecido con el público, es parte de mi motor, muchas personas a veces escriben un libro, en mi caso, en vez de escribir un libro, lo iré contando yo”.

¿Quién no ha tenido la duda de si debe o no debe casarse? Ante esta quizá simple, pero extensa interrogante, Julián Gil ha levantado la voz. ¿Casarse motiva a una vida eterna de felicidad o la falta de libertad total? Esto lo podrá descubrir el público en la puesta en escena ¿Y si me caso?, que tendrá su estreno mundial el 14 de septiembre en Orlando, Florida y posteriormente en la ciudad de Miami.

“Es un proyecto que vengo teniéndolo en mi cabeza hace ya muchísimos años, estamos tratando de coordinar lo que es una gira de aproximadamente un año, todo lo que queda de este último semestre del año y el próximo que viene, esperamos poder tener alcance a diferentes ciudades y poder tener la oportunidad de contarle al público, que tanto cariño y apoyo me han dado, parte de lo que ha sido mi vida a través de esta comedia musical, que es mi boda...es un híbrido entre lo que es un monólogo y una obra de teatro, es una comedia musical donde estaré contando vivencias de mi vida, de mis relaciones, mi matrimonio, de amor, de desamor".

Todo lo que conlleva esa palabra tan fuerte como lo es el matrimonio, pero de una manera cotidiana, divertida, amena y obviamente musicalizada por un grupo de cuatro músicos.

Julián Gil estará acompañado por 4 “novias”, excelentes artistas, músicos, cantantes, que estarán musicalizando y dando el toque femenino; se trata de Viviana Baptista, Brigitte Dávila, Dama Vicke y Josephine Bauza. Foto: cortesía Líderes Latinos

Luego del estreno, que está a la vuelta de la esquina, el también empresario y modelo argentino resaltó que el siguiente paso será poder presentar ¿Y si me caso? en las principales ciudades de nuestro país y, además, llevar a cabo una extensa gira por el interior de la República Mexicana.

“Queremos poder impactar la mayor cantidad de personas, estamos ya en negociaciones en países como Panamá, Puerto Rico, Costa Rica, Ecuador; poco a poco se ha ido acercando gente con mucho interés de que podamos llevar la obra".

Anteriormente en redes sociales, antes de darse a conocer esta puesta en escena, Julián Gil compartió una fotografía donde usaba una gorra con la leyenda “¿Y si me caso?”. Sus followers rápidamente reaccionaron de diferentes maneras, pensando que el actor llegaría en verdad al altar.

“Fue muy divertido, porque las opiniones son bastante cambiantes, unos dicen que sí, otros que no, otros me dicen que lo piense bien, otros que me tome mi tiempo, que no sea impulsivo, la gente se lo vive como si fuera en realidad una boda normal", señaló.

Yo no me quiero imaginar el día que diga que sí me voy a casar de verdad, pero, bueno, es parte de esta comunicación tan transparente que tenemos con el público.

Julián Gil presenta un espectáculo cómico - musical, un unipersonal en clave de humor, un show interactivo escrito por Manuel Mendoza, quien también la dirige. Foto: cortesía Líderes Latinos

Hemos visto a Julián Gil protagonizar diversos proyectos, sumando éxito tras éxito a su trayectoria actoral, pero está consciente de que nada de esto sería posible sin el apoyo de su público.

“En estos momentos me siento muy feliz y con el compromiso de poder darle más al público, feliz porque el cariño ha sido incondicional, independiente de las cosas que pasen, y eso para mí es el motor más grande que tengo, yo creo que trabajamos para eso, para el público, y ese compromiso para mí es muy bonito”, manifestó el actor.