Julián Gil recibe advertencia de Gustavo Adolfo Infante: "¡Ten cuidado o te demando por hocicón!".

México. Un nuevo escándalo surge ahora en el medio del espectáculo y es entre el actor Julián Gil y el periodista Gustavo Adolfo Infante. Julián Gil recibe advertencia por parte de Gustavo Adolfo Infante: "¡Ten cuidado o te demando por hocicón!", y es que el primero habría comentado del segundo que es un "chayotero", y en parte por eso lo corrieron del programa "Sale el Sol".

Gustavo Adolfo Infante le contesta a Julián Gil, quien aseguró en sus redes sociales que su salida de "Sale el Sol" se debe a que es un "chayotero", y se defiende citando que su salida de dicho programa se debe a una sobreexposición de su imagen en Imagen Televisión, así lo dio a conocer en distintas entrevistas el conductor de "De Primera Mano" y de "El minuto que cambió mi destino".

Ante el comentario que Gil hace de Infante, este no se queda callado y en una transmisión que hace por Instagram le manda decir que tenga cuidado con lo que dice, porque se puede meter en serios problemas. Y es que el actor, quien es originario de Argentina, no ha visto bien que el periodista se ponga del lado de Marjorie de Sousa, con quien lleva una batalla legal por la custorida del hijo de ambos.

No me han corrido, para el señor Julián Gil que anda muy emocionadito con que me corrieron, no me corrieron. Que soy chayotero, ten cuidado con lo que dices o te voy a demandar por hocicón, porque no estoy corrido y no soy un chayotero”, contesta en Instagram Gustavo, bastante molesto.