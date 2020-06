Julian Gil recibe supuestas amenazas de muerte de parte de Marjorie de Sousa

Julián Gil supuestamente ha recibido amenazas de muerte, esto de acuerdo con su hermana Patty Ramosco. En una entrevista para TVyNovelas señaló que desde hace mucho tiempo no han visto al pequeño Matías, fruto de la relación amorosa que tuvo su hermano con la actriz Marjorie de Sousa.

"Lo que pasa es que hay otros problemas de trasfondo, como son amenazas serias hacia la vida de Julián, amenazas graves que han hecho que tengamos que estar un poco más silentes en el caso, y tenemos que aceptar, por el momento, hasta que las cosas se puedan aclarar dentro un juzgado, que, como saben, la corrupción es terrible", comentó la hermana de Julián Gil.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Según Patty Ramosco están supuestas amenazas de muerte son de parte de Marjorie de Sousa.

Han sido amenazas de parte de sus emisarios, en nombre de ella.

"Dentro de las evidencias tenemos grabaciones que, llegado el momento pertinente, vamos a sacar; espero que no sea un momento en que ocurra una desgracia, pero de ser necesario, en determinado momento de este proceso que sigue corriendo, se van a hacer públicas. De hecho, una de las razones por las que Julián está en Miami es para evitar, justamente, que esas cosas continúen y tomar un poco de protección, entonces, no me gustaría ahondar en más detalles de ese tema".

En su cuenta en Instagram, Julián Gil compartió la portada de la revista TVyNovelas, expresando lo siguiente: "si las cosas, que se sepa todo, solo en su mente esta la verdad".

Por otra parte, el actor argentino publicó un video donde explicó cómo Marjorie de Sousa logrará quitarle la patria potestad de su hijo Matías Gregorio, entre las razones señaló: manejo de influencias, poder y corrupción en el sistema judicial de México.

¿Ustedes saben por qué me fui de México? Yo me fui de México porque a mi se me amenazó y a mi se me sigue amenazando, yo amo México, mi vida estaba en México, me tuve que ir por la presión, saben a qué tipo de presión me refiero; seguimos luchando.

"Hoy tengo la patria potestad del niño y no me sirve para nada, no tengo ningún derecho sobre el niño, sólo pagar pensión, soy una chequera claro, para eso sí soy padre".

También te puede interesar:

Julián Gil revela que el esposo de su hija fue diagnosticado con cáncer

Revelan la cantidad que Julián Gil da como pensión a Marjorie de Sousa

Hermana de Julián Gil explota por la fiesta de cumpleaños de Matías