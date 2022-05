Julián Gil revela que le detectaron cáncer de piel y sigue tratamiento

Julián Gil de 51 años de edad, impactó a sus fans al revelar que hace más de un año le diagnosticaron cáncer de piel, pues le apareció una mancha en su pecho, por lo que de inmediato el artista acudió a revisión médica, pues no le gustó para nada por lo cual se alertó.

Tras haberse sometido a estudios le diagnosticaron cáncer de piel, el cual de inmediato se atendió, por lo que tuvieron que hacerle una pequeña cirugía para remover parte de esa mancha, pues muchos se habían preguntado tiempo después, el porqué tenía una cicatriz en el pecho, por lo cual Julián Gil decidió hablar con sus fans en un en vivo que hizo en sus redes.

"Resulta que hace más de un año me apareció como un lunarcito con un poquito de relieve fue al doctor, a un dermatólogo endocrinólogo aquí en México, pero bueno, resulto ser cáncer de piel,, pero estoy bien, me tuve que operar, pero para mí fue un shock sumamente grande enterarme que tenía cáncer", dijo el actor de origen argentino quien va al médico cada seis meses para revisión, pues así se lo hicieron saber quienes lo siguen tratando.

Por si fuera poco, el histrión comentó que siempre le gustaba broncearse, pues quería tener una piel tostada, pues como celebridad quería verse de alto impacto, por lo que de inmediato le advirtió a sus fans que hoy más que nunca deben de cuidarse del sol, pues los invita a usar bloqueador, ya que podrían tener consecuencias como él a futuro.

Como era de esperarse, sus fans no sabían nada por lo que el famoso actor de telenovelas estaba atravesando, por lo que mandaron lo mejor de las vibras y le hicieron saber que no solo es un hombre fuerte, sino que en verdad es buena persona a pesar de todo el escándalo que ha vivido en los últimos años al no poder convivir con su hijo Matías a quien procreó con Marjorie de Sousa.

"Me alegra que estés bien un abrazo, dios te bendiga y no dejes los chequeos", "JULIAN GIL hola soy sobreviviente, también por eso, debes todo momento monitorearte un abrazo", "Que Dios te llene de bendiciones y nunca te vuelva a dar y que tu nariz esté sana. En el nombre de Jesús Amén", escriben las redes.

