Julián Gil rompe el silencio sobre prueba de ADN

El caso Julián/Marjorie, cobró más fuerza hace unos días ya que la prueba de ADN que se le realizará al pequeño Matías para comprobar la paternidad del actor ha generado una enorme controversia.

El mismo Gil decidió romper el silencio y confirmó que la prueba aún no se ha hecho.



En entrevista con el programa de espectáculos "Ventaneando" el histrión confesó que aún espera que las Ciencias Forenses asigne una fecha, además teme que la venezolana apele la decisión del juez.





"El próximo paso es esperar a que Ciencias Forenses asigne una fecha y se pueda hacer, y esperar a que la señora (Marjorie de Sousa) apele a la decisión del juez. Si ella se opone o no se opone a la prueba de ADN ya sería una cuestión legal, pero ya no sé ni qué pensar ni qué decir porque todos los días da una sorpresa", mencionó.

El largo proceso con el que tiene que lidiar el actor para poder convivir con el menor la actriz hace lo imposible para que Matías no quede al cuidado de su padre.



"Siempre he visto al niño en el Centro de Convivencia o bajo supervisión, y cuando por fin el juez decidió que sí lo podía ver pues apelaron la decisión porque supuestamente el niño tenía que ser amamantado y no podía ser separado de su madre, sin embargo, la señora trabaja aquí en Miami y el niño está con las nanas en México. El niño va a estar mucho mejor conmigo que con una nana", reveló.



Además, aseguro que quiere pasar la navidad con su hijo, y estaría rodeado de sus hermanos y tías, aunque aseguró que lo ve difícil.

MARJORIE PRETENDÍA LLEVARSE A MATÍAS

De acuerdo al programa Hoy la actriz pidió al juzgado una autorización especial para sacar a Matías del país por un plazo de seis meses.

Según el matutino Marjorie expresó que ha recibido distintas ofertas de trabajo en el extranjero y quiere llevar a su bebé con ella, aunque el juez no admitió el procedimiento ya que no cumplió con las formalidades necesarias para este tipo de peticiones.

Recordemos que el próximo cuatro de enero a las 10 de la mañana se realizara la prueba de ADN a Matías Gregorio en el instituto de Ciencias Forenses ante el perito en genética Mariana Ruiz Hernández.

JULIÁN GIL TEME POR EL FUTURO DE MATÍAS

El actor Julián Gil, expresó su preocupación acerca de lo que su hijo Matías, pueda ver en redes sociales cuando crezca, tras la pelea que ha venido enfrentado con su ex pareja y madre de su hijo Marjorie de Sousa.

"Ha sido y entiendo que es lo más perjudicial de todo el proceso, lo que él pueda no solamente vivir cuando crezca y se meta en las redes sociales, sino lo que está viviendo ahora, el hecho de que tenga ocho meses no quiere decir que el niño no siente, puede que no entienda muchas cosas, pero si hay muchas cosas que se sienten como la ausencia o la separación en este caso del padre" añadió el actor.



Lo único bueno que consideró acerca de esta situación es que todo se hace por el bien de su hijo y no para mal.

