Julian Gil se quita varios años de encima al bajar de peso y las redes se lo dicen

Julián Gil de 51 años de edad, se ha quitado varios años de encima, esto después de aparecer en el programa Hoy donde se le ve con menos peso, por lo que de inmediato las redes lo elogiaron por lo bien que se ve el famoso quien le está dando promoción a La Herencia, nueva telenovela donde participar.

Sin barba, con cabello un poco largo y de traje, se puede ver a Julián Gil charlando con las conductoras del matutino, quienes también le dijeron que se ve muy bien, además el artista volvió hacer tema de conversación por el gran parecido con su hijo Matías, fruto de su relación con Marjorie de Sousa en el pasado.

"Julián se ve demasiado guapo con ese look", "Que guapo Julián bien delgado me no le quita lo guapura", "Pero que guapo se puso", "Éxitos asegurados Julián, te deseo como siempre lo mejor en el nuevo proyecto", "No te conocí con ese lokete estás muy guapo con esos colores!!", le escriben las redes al artista.

Para quienes no lo saben este es el gran regreso del actor argentino a las telenovelas, pues desde hace un tiempo no lo mirábamos en un melodrama, además el histrión siempre ha dejado en claro que puede protagonizar cualquier rol en una historia demostrando mucho profesionalismo.

Otra de las de cosas que llaman la atención del artista es que su romance con Valeria Marín va de maravilla, incluso se dice que ella es quien le ha inyectado esa juventud que se carga y que a todos les ha gustado, pues además lo hace muy feliz.

Por si fuera poco sigue centrado en otros proyectos personales, como su marca de proteina, la cual acaba de lanzar y también le ha dado mucha publicidad en las redes sociales, además al histrión le encanta hacer cosas nuevas, por lo que todo lo relacionado con el deporte es algo que le apasiona.

Regresando un poco con el físico de Julián Gil lleva años entrenando, es por eso que tiene un físico de diez, además de ser modelo para algunas marcas quienes trabajan muy a gusto con él.