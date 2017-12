Julián Gil terminó en el hospital por el exceso de trabajo

Julián Gil sigue en recuperación, luego de los problemas de influenza que le fueron detectados el pasado 24 de diciembre.

El actor ha seguido las indicaciones médicas, mismas que lo han ayudado a tener una mejoría. Después de haber estado un día internado, el actor se encuentra en su casa al lado de los suyos.

Julián Gil tuvo habló con BASTA! y dar detalles de su estado de salud.

“Estoy bien, sigo en tratamiento, pero no puedo hablar mucho, por el estado de salud al que me estoy enfrentando”.

El actor ha recibido muestras de apoyo de sus fans.

Su publicista, Alberto Navarro, habló de lo que los médicos le han informado sobre el estado de salud de Julián, luego de que el actor fuera atendido en el hospital Ángeles del Pedregal.

“Esta semana afortunadamente no grabó nada sobre la telenovela y su tratamiento médico, el cual consiste en sueros y un nebulizador, no fueron interrumpidos, por ello es que estamos seguros que la salud de Julián mejorará. Por otro lado, aclaró que este cuadro de salud hasta el momento no ha interrumpido la prueba de ADN que se tiene que realizar el día 4 de enero, como parte del proceso legal que está viviendo para estar más cerca de su hijo”, dijo Alberto Navarro.

Mi mejor medicina ❤ @mrluismario Una publicación compartida de Julian Gil (@juliangil) el Dic 29, 2017 at 2:05 PST

La influenza que el actor está viviendo, asegura que en parte también fue generada por un exceso de trabajo.

“Hay que tener en cuenta que Julián lleva más de 3 años volando todos los fines de semana, en especial los domingos, porque graba un programa de deportes en vivo y estos viajes lo han enfrentado a diferentes cambios climáticos, porque mientras en México hay frio, en Miami hay calor, estos cambios en esta temporada lo han afectado mucho, por eso es que tuvo este cuadro de influenza”.