Julián Gil y las supuestas fotos ilegales con su hijo Matías

Julián Gil se reencontró con su hijo Matías Gregorio luego de un año de no verlo; ante este día tan esperado, el actor argentino compartió varias fotografías y un video de este momento que se llevó a cabo en un Centro de Convivencia de la Ciudad de México. "Te amo hijo, día a día lograremos estar juntos para siempre", escribió en su publicación el también modelo y empresario.

Ante esto Alma Pellón, abogada de la actriz Marjorie de Sousa, comentó en una entrevista para el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, que Julián Gil no tiene autorización para publicar fotos junto a Matías. "Son fotos ilegales, y él tenía un apercibimiento del juez de no comercializar ni subir a páginas comerciales las fotos, para que no saque provecho de la imagen de Matías como lo está haciendo el señor”.

La abogada de Marjorie de Sousa señaló que el actor ha incurrido en una falta.

Cuando un juez te dice no publiques las fotos y lo haces estás contraviniendo orden del juez, no puede publicarlas.

Asimismo Alma Pellón asegura que Julián Gil "lleva varios meses sin pagar pensión, se le descontaba de Televisa, pero ya no trabaja para la empresa, el señor voluntariamente nunca ha pagado”.

En sus redes sociales el actor habló al respecto. "Increíble a donde ha llegado esto".

Matías es mi hijo y yo no voy a permitir que ella ni nadie, diga como yo voy a criar a Matías y las cosas que yo voy hacer, en el poco tiempo que pueda estar con él.

El actor resaltó que la ley cambió y la trabajadora social que estuvo en su encuentro con Matías, le informó que podía sacarse las fotos que él quisiera con su hijo. "La principal causante de que yo esté separado de mi hijo, además de su madre, es la señora Alma Pellón. Ante las supuestas penalizaciones que tendría por las fotos que compartió, mencionó:

Me atengo a las consecuencias y si tengo que ir preso por haberse sacado una foto con mi hijo, voy preso.