"Julián y Marjorie, no me metan en su pelea": Gabriel Soto

Gabriel Soto no aguantó quedarse más callado ante la controversia que viven en los juzgados los actores Marjorie de Sousa y Julián Gil, donde él mismo ha resultado involucrado, lo cual ha llegado a afectar a su esposa Geraldine Bazán y a sus dos hijas.

Sprint dominguero en familia #acorrer #madrugamos Una publicación compartida de Geraldine Bazan (@geraldinebazan) el 9 de Jul de 2017 a la(s) 5:54 PDT

El galán de las telenovelas ha sido vinculado sentimentalmente con la venezolana Marjorie de Sousa e incluso, se ha mencionado que pudiera ser el padre de Matías y no el actor Julián Gil.

En entrevista con el matutino Hoy, Gabriel Soto comentó, resaltando que será la única declaración que dará del tema.

“Existen ya demandas por el manejo totalmente falso de la información con manipulación, con las cosas tergiversadas totalmente, y lo único que voy a decir a nivel personal es que yo jamás he tenido nada que ver, absolutamente nada que ver con la señora Marjorie de Sousa”.

Recordando el incidente por el que ha sido ligado con Marjorie De Sousa, Gabriel explicó:

“Sí la cargué en la playa una vez jugando, fue un gran error, lo reconozco, no lo debí de haber hecho, pero de eso a que haya pasado otra cosa es totalmente falso y totalmente absurdo”.

“Por favor, yo les suplico por mí, por mi mujer y por mi familia, que me dejen de involucrar en sus problemas, yo no tengo nada absolutamente que ver con los problemas de Julián y de Marjorie, y mucho menos de ese niño, yo les digo categóricamente: ¡no tuve nada que ver!, nunca tuve nada que ver con la señora Marjorie de Sousa, entonces no hay manera de que me vinculen en toda esta problemática que se está suscitando entre ellos”.

Foto: Instagram @gabrielsoto

Posteriormente el actor se sinceró, y reveló que tras la noticia de su inclusión en el proceso legal no la está pasando bien. “

"La estoy pasando mal porque esta información falsa está afectando a mi familia, está afectando a mis hijas y no se vale".

"La gente especuló que porque el niño tenía los ojos azules, ¿y qué?, o sea por donde lo quieras ver, creo que en la demanda el señor Julián Gil declaró que por las fotos y que las fechas concuerdan, yo también repito, a pesar de que no tuve nada que ver, si tú haces las cuentas yo terminé mi gira en febrero, no hay manera, entonces por favor ya dejen de involucrarme, se los suplico”.

Finalmente, el actor que se encuentra concentrado en su próximo protagónico en Televisa, mandó un mensaje a la controversial ex pareja:

“Se lo digo a Julián y se lo digo a Marjorie, no me metan en sus problemas yo no tengo absolutamente nada que ver”.