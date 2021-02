Julieta Grajales queda fuera de "Survivor México" de TV Azteca: "por mis preferencias sexuales"

Julieta Grajales aseguró en un mensaje que publicó en las stories de su cuenta en Instagram, haber sido víctima de discriminación por sus preferencia sexuales. La actriz de telenovelas manifestó que la producción del programa "Survivor México" de TV Azteca, la dejó fuera de este reality show por ser lesbiana. Ante sus declaraciones varias personalidades de la televisión quienes laboran en Televisión Azteca, la desmintieron.

"No puedo creer a estas alturas de la vida exista discriminación", expresó Julieta Grajales. Contó que le habían dado la noticia de que formaría parte de la nueva temporada del show "Survivor México", sin embargo, al final la producción terminó echándose para atrás "por mis preferencias sexuales, me da miedo pensar que las oportunidades y el trabajo dependa de si soy heterosexual o no".

Asimismo la actriz quien ha participado en telenovelas como "La taxista" (en Imagen Televisión) y "La impostora" (en Telemundo)", así como en la serie "El Chema" (también producción de Telemundo), compartió en su feed de Instagram un video donde habló sobre esta situación, ante los comentarios que han surgido en redes sociales tras la denuncia que hizo.

Nunca he sido partidaria de las injusticias sociales y mucho menos quedarme callada, es por eso que me atrevo a contar la experiencia de discriminación laboral y lesbofobia, que vive por parte del programa 'Survivor México'.

Julieta Grajales manifestó sentirse triste, indignada y rechazada "por ser quien soy". Señaló que el motivo de no quedarse callada y alzar la voz, es para que otras personas como ella tengan oportunidades y no tenga que reprimirse por ser quienes son. "Es triste recibir consejos de gente cercana, que me han dicho que es mejor que me quede callada por que si no, se me van a cerrar las puertas de la industria".

Resaltó que en pleno siglo XXI pueden ser libres, ser uno mismo y los más genuinos: "eso es lo que estoy haciendo, ojalá que todo esto cambie, ojalá que el programa acepte a gente con gustos diferentes y con la diversidad sexual que ellos vivan". La actriz originaria de Tuxtla Gutiérrez, estado de Chiapas, México, anhela que esto sea simplemente una apertura más para que nadie viva la situación que ella vivió.

Trabajadores de TV Azteca desmienten a Julieta Grajales

El conductor de televisión Horacio Villalobos, uno de los integrantes del show matutino "Venga la alegría" de TV Azteca, trató de desmentir a la actriz Julieta Grajales mediante una publicación en su perfil de Twitter. "Para los que preguntan, soy abiertamente gay y llevo años trabajando para TV Azteca, donde siempre me han querido, aceptado y respetado".

Otras de las personas que salió en defensa de la televisora fundada en julio de 1993, por el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, fue la periodista de espectáculos Flor Rubio (también forma parte de "Venga la alegría"). En su canal de YouTube dijo: "me llama la atención lo que publica Julieta, porque es información que no se ha dado, también les puedo confirmar que el elenco que van a ver en 'Survivor' es inclusivo, como en todos los realities de TV Azteca, no hay discriminación por raza, preferencia sexual".

Hasta el momento la producción de "Survivor México" no ha comentado nada al respecto. "No se dejen engañar, si hay una empresa inclusiva se llama TV Azteca", expresó en sus redes sociales Blanca Martínez, mejor conocida como "La Chicuela".