Julieta Venegas tiene una hermana gemela y a esto se dedica

Julieta Venegas es una de las cantautoras mexicanas más reconocidas en México y otros países, pero pocos saben que tiene una hermana gemela y es idéntica a ella.

Yvonne Venegas Percevault es el nombre de la gemela de Julieta Venegas y tiene 49 años de edad. Ambas nacieron el 24 de noviembre de 1970 y han logrado destacar cada uno en diferente área.

Ambas nacieron en Long Beach, California, Estados Unidos y están nacionalizadas mexicanas. Julieta se ha destacado por ser cantante, compositora, productora, pianista, activista y actriz.

En sus inicios fue integrante de la banda mexicana de ska y reggae Tijuana No!, y a partir de 1996 inicia su carrera como solista en Ciudad de México.

Aquí, Bueninvento Sí y Limón y sal son algunas de sus producciones musicales y ha colocado en el gusto de sus seguidores temas como Limón y sal, Algo sucede, Me voy, Lento y Andar conmigo, entre muchas más.

Julieta ha llegado con sus espectáculos musicales a muchos países del mundo.

Yvonne Venegas, por su parte, también está invoucrada con el mundo del espectáculo. Ella se ha desarrollado en el mundo de las artes. Es una fotógrafa reconocidaa nivel nacional e internacional.

Según Wikipedia, en 1998 cursó el Certificate Program del International Center of Photography en Nueva York y en el año 2009 obtuvo el Master of Fine Arts in Visual Arts por la University of California de San Diego.

Con su trabajo ha sido pieza importante en e varias exposiciones colectivas en México, Bélgica, Perú, Polonia, España y Estados Unidos.

Por su contenido, Las novias más famosas de Baja California, en el cual retrata la más sincera de las personas, ha sido una de sus exposiciones más recocidas.

Y en Instagram comparte con frecuencia imágenes suyas en las que se le aprecia entorno a su trabajo como fotógrafa profesional.

Yvonne también ha participado como modelo y extra en las realizaciones de varios artistas, entre ellos Grande, de Gloria Trevi y Mónica Naranjo y que dirigió su amigo el cineasta Pedro Torres.