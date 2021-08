Julio Alemán y la grosería que recibió por parte de Libertad Lamarque en un casting

Libertad Lamarque fue toda una leyenda en el mundo del cine y la televisión, pues sus inicios se dieron en la Época de Oro del cine mexicano donde realizó varias películas exitosas.

Era tanto el éxito que la famosa tenía que los nuevos actores tenían que pedirle a la actriz de origen argentino para actuar con ella, pero Julio Alemán tiene un recuerdo amargo por parte de la artista.

Y es que un productor quería a Julio Alemán para una película, pero primero tenía que ir a la casa de Libertad Lamarque para que aprobara si se quedaba o no, situación que incómodo al histrión por la manera en que lo trató.

"Me dijo póngase de perfil, deme el otro perfil, voltee para arriba, voltee para abajo, dese la vuelta, abra la boca, me revisó la muela, me revisó la boca, me revisó los ojos como doctor, me sentí muy mal, sentí que me estaba revisando como animal, pero al final de cuentas dijo, ta bien, lo acepto como mi hijo, dijo Julio Alemán.

A pesar de que Julio Alemán fue considerado un actor muy profesional y entregado en su trabajo siempre fue considerado un caballero, ya que nunca se ha metido en escándalos.

Por su parte Libertad Lamarque siempre se caracterizó por ser una actriz de calidad que siempre aceptó papeles importantes con los cuales puso a México a sus pies.

Cabe mencionar que algunos usuarios se molestaron por la manera en que Libertad Lamarque trató a Julio Alemán para ganarse un lugar en una película.