Julio Camejo: “Un llamado que nos está haciendo la Tierra”

La Tierra nos está haciendo un llamado de emergencia. Éste sería el momento más indicado para estar más unidos no solo como familia, sino como humanidad.

Además de ser un gran actor, cantante y bailarín, Julio Camejo también es activista. Ante esta serie de desastres climatológicos, el cubano no dudó en expresar su sentir:

“Es una molestia, porque desafortunadamente nosotros, la raza humana, está provocando todos estos eventos”, manifestó en entrevista vía telefónica con EL DEBATE desde la Ciudad de México.

“Es un llamado que nos está haciendo la tierra: ‘señores ojo, es nuestra única casa, miren lo que está sucediendo, cada vez los cambios atmosféricos son más grandes".

Julio Camejo señaló que no basta con rezar y andar poniendo en nuestras redes sociales mensajes al respecto, sino actuar.

“Hoy nos quejamos, ok muy bonito, vamos a rezar, pero rezar no va a quitar lo que está sucediendo, lo que está sucediendo lo va a quitar nuestra consciencia y nuestro comportamiento, cuando dejemos de contaminar el mundo, cuando dejemos de sobrecalentar el planeta; esto es un llamado que nos está haciendo nuestra única casa (la Tierra), porque al día de hoy yo no conozco otro planeta al cual podamos ir".

Una irresponsable raza humana

El cantante resaltó que como personas somos muy irresponsables como sociedad y como seres humanos.

“Sigamos poniendo diferentes cartelitos en las redes sociales de 'apoyamos a tal lugar y apoyemos a las personas', pero el rollo está en cómo los resolvemos con víveres o cómo resolvemos ayudando”.

"En este globo terráqueo no solo nos hemos estado afectando nosotros sino que le hemos estado dando en la torre a las demás especies del planeta".

Retomando el punto donde Julio Camejo señala que como seres humanos somos muy irresponsables, contó que no hace ni dos meses, fue llevado a la delegación por impedir que cortaran unos árboles.

Y como un ciudadano más en la Ciudad de México, hizo una fuerte denuncia.

“Me llevaron a la delegación aquí en la ciudad de México por impedir que cortaran un árbol, aquí en la delegación Álvaro Obregón negocian para permisos de construcción, talaron casi una hectárea de puros árboles de más de 50 años para construir un edificio”.

A Julio no le pareció que talaran los arboles de las calles que son de dominio público: “que pertenece a ti y a mí”, para que pudieran transitar la maquinaria que usaría en la construcción de dicho edificio.

“Yo por defenderlo (la tala de árboles) termino en la delegación”.

Tres talentosos y carismáticos cubanos en escena

En otro punto no menos ni más importante, Julio Camejo dio a conocer el proyecto musical que trae de la mano de dos hermosas mujeres: Lis Vega y Karenka.

Este trío de cubanos lanzó la canción Dame, y próximamente será estrenado el respectivo video musical.

“Es un proyecto que nació a raíz del programa Bailadísimo, que ha tenido bastante éxito, yo le comenté a Lis y a Karenka que por qué no hacíamos un tema musical donde juntáramos nuestras voces, nuestros talentos artísticos, y nos aventamos. Me di a la tarea de producir el tema Dame, se hizo el video, y la verdad va jalando bastante bien”.

La canción es un tema musical bailable 100%: "básicamente es un tema que se trata de dame un besito, el tema es lo que hace cualquier persona para conseguir el beso de otro, ese es el tema central de Dame".

Asimismo, Julio Camejo, Lis Vega y Karenka montaron el Tour las fieras, donde todos juntos muestran el sensacional talento que tienen para ofrecer al público.

“Tenemos varias presentaciones, empezamos el 2 de octubre, es un espectáculo coreográfico-musical de interacción con el público, donde evidentemente explotamos lo que somos nosotros, somos cantantes, somos bailarines, independientemente de que cada quien tendrá su momento, tenemos un momento donde nos juntamos los tres, hacemos coreografías juntos y hacemos canciones juntos”.

Parte de la cultura musical de Julio Camejo, es la música de la banda sinaloense: “como yo me crie en México”, resaltó. Incluso, es compadre de Poncho Lizárraga, líder de Banda El Recodo (la madre de todas las bandas).

“Mucha gente me dice que soy el único cubano que han visto que le gusta la banda”.

Julio Camejo dio a conocer que está trabajando en un tema que próximamente saldrá; se trata de Regálame tu amor, canción que hiciera todo un éxito El Recodo en su momento.

Siendo un amante de la música de banda…¿Julio Camejo estaría dispuesto a grabar en este género?

“¿Por qué no he hecho un tema de banda…mi hermano…porque yo creo y lo digo a ciencia cierta que yo puedo subirme, como me he subido a cantar con El Recodo, he estado en videos con El Recodo, he compartido escenario con El Recodo, he hecho conciertos con El Recodo, pero un cosa es darle ese plus al público y otra cosa es que yo me dedique al género de banda, porque la gente no me va a ubicar ahí, por más que yo quiera. Es un género muy de Sinaloa, del pacífico mexicano, por eso he preferido guardar ese respeto literalmente al público y aunque a mí me guste la banda, no voy a dedicarme al 100% a ella”.

Una de las facetas más importantes en la vida de Julio Camejo, es el ser padre de una hermosa niña y de un hermoso niño.

El cantante y actor comentó que grandes lecciones que sus padres le dieron, serán una de las mayores enseñanzas que les dé a sus hijos Sofía y Gael.

“Tuve la suerte de tener al mejor padre del mundo y la mejor madre del mundo, ellos me implementaron valores y principios inquebrantables que rigen mi vida”.

“En momentos difíciles que me ha tocado donde dices: ¿Qué hago?, lo que hago es pensar, recordar lo que ellos hacían y eso me ha ayudado a salir adelante en momentos caóticos; hace unos días me senté a hablar con mi papá (quien falleció en 2014), yo me siento, le prendo su velita y pongo a hablar con él”.

“Fue un gran ejemplo para mí, agradezco ese ejemplo y esa educación que me dieron a mí y a mi hermana desde que éramos niños”.

Julio Camejo agradeció todo el cariño que el público le da dado a lo largo de todos estos años, invitándolos a luchar por cada uno de los sueños que tengan:

“Agradecerle a toda la gente por el cariño que siempre me han brindado, soy bastante bendecido, nunca pierdan la esperanza, nunca se rindan, cuando tengan un sueño hagan todo lo posible por cumplirlo , Dios nos dio la capacidad de soñar y depende de cada uno de nosotros que ese sueño se haga realidad”.

