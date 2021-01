Julio Camejo da el último adiós a su mamá entre mucho baile y tragos de ron

Más que un momento triste, el funeral de la mamá del actor cubano Julio Camejo, se convirtió en toda una celebración por la maravillosa vida que tuvo y por la extraordinaria mujer que fue. A través de sus redes sociales el actor y cantante informó a sus seguidores sobre el fallecimiento de su mamá Gladys González a sus 83 años de edad. Su progenitora fue una reconocida bailarina y coreógrafa cubana.

En un video que publicó en su feed de Instagram, Julio Camejo manifestó que no contaría cómo murió su mamá, sino cómo vivió "esta gran mujer". El actor de la telenovela "La mexicana y el güero", compartió que el último mensaje que recibió de su madre, fue un día antes de morir.

"Me dijo: 'di una clase en línea', porque ella era profesora del Tec de Monterrey, a sus 83 años y dijo: 'di una clase y a los muchachos les gustó'. Hoy en la mañana me incitó para que saliera a correr". Asimismo manifestó el por qué fue una grandiosa mamá. "Deja tú la gran bailarina que fue, la gran coreógrafa, sino el pedazo de mujer, pedazo de madre, pedazo de esposa que fue. yo nunca entendí porque cuando todo el mundo desayunaba medio pan en Cuba, yo y mi hermano teníamos un pan, y era porque mi mamá y mi papá se quitaban su medio pan para dárnoslo a nosotros, lo entendimos de grandes".

Julio Camejo mencionó que podría cerrar sus ojos y sufrir por el fallecimiento de su progenitora, pero prefería mantener sus ojos abiertos para recordar lo grande que fue, por sus enseñanzas, una mujer quien siempre lo incitó a dar lo mejor de sí mismo, a ser un buen papá.

Pero sobre todas las cosas me decía: 'antes de pensar en tu bien personal, piensa en el bien de la gente'. Y me voy con eso, me voy con su alegría, con esa sonrisa tan definitiva.