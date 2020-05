Julio Camejo enfrenta la realidad junto a su familia y apoya a los héroes

Julio Camejo de cierta manera nos abrió las puertas de su hogar y de su corazón, nos compartió su honesta opinión sobre los tiempos actuales, los proyectos actorales que quedaron parados ante la pandemia, nos mostró su faceta como papá, compartió con nuestros lectores a través de un Facebook Live la canción en portugués que ha aprendido su primogénita Sofía durante esta cuarentena y las clases de boxeo que ha tenido con su hijo Gael, "Julio César Chávez, aquí tengo a tu seguidor", expresó el actor de origen cubano y quien desde hace muchos años vive en la Ciudad de México.

El actor es honesto con sus hijos y les ha explicado lo que sucede afuera de casa. "Son niños pero no son tontos, a un niño tienes que explicarle las cosas como son, desde el momento uno ellos saben que es el COVID-19, ellos saben lo que ocurren y saben la situación que estamos viviendo, ellos saben que hoy en día no debemos tirar medio plato de comida porque hoy en día no tenemos la economía que teníamos, ellos saben que estamos viviendo una situación extrema", comentó Julio Camejo durante esta charla en vivo con EL DEBATE.

Durante todas estas semanas de aislamiento social, Julio Camejo se ha convertido en el profesor, en el amigo y compañero de juegos de sus hijos, "tienes que entender que la casa se convierta también en una locura, pero créanme, es mejor y se los digo de corazón, es mejor estar escuchando los gritos de los chamacos 24 horas al día, que estar en un hospital escuchando el ruido de un ventilador".

Julio Camejo no se ha quedado de brazos cruzados y dentro de sus posibilidades ha puesto su granito de arena en estos tiempos difíciles, desde apoyar a las pequeñas y medianas empresas a través de comerciales que lleva a cabo en colaboración con sus hijos, mismos que se publican en redes sociales, hasta ser embajador del movimiento "Héroes de la salud" junto a su amiga Mariana Seoane. "Es un movimiento de varios ciudadanos comunes y corrientes como tú y como yo, que entendemos la situación que está pasando el personal médico".

Y que entendemos que es momento de ayudar, de apoyar y de sumar, ¿cómo lo hacemos?, a través de donaciones de kits de seguridad a los diferentes hospitales de la Ciudad de México y del país.

Dichos donativos constan de cubreojos, gorras quirúrgicas, tapabocas normales, batas quirúrgicas, tapabocas KN95, overol completo, cubrebotas, gel antibacterial, espuma para lavarse las manos y líquido sanitizante. Al día de hoy se han entregado 2 mil 400 piezas de estos equipos de protección en 24 hospitales.

"¿Cómo funciona esto?, es una campaña que se volvió un movimiento, donde Mariana Seoane, su servidor y Casa de la Amistad nos juntamos, pedimos la ayuda, empezamos donando nosotros, pero a través de esto pedimos ayuda, empezaron a llegar donativos a la cuenta de Instagram @heroesdelasaludmx, y el compromiso de nosotros es que tu donativo lo vas a ver reflejado en equipo de seguridad, que nosotros vamos a ir a entregar personalmente a cada jefe de personal de cada hospital que sea requerido, y vamos a subir los testimonios para que tú veas dónde quedaron tus donativos y al mismo tiempo para que la gente que trabaja dentro del hospital, los que se la están rifando dentro del hospital, sepan que ustedes y nosotros les estamos mandando este donativo, para que al menos tengan la seguridad que tienen el equipo correcto para que sigan apoyándonos y salvando nuestras vidas".

"Héroes de la salud" ha contado con el apoyo de dos grandes cracks del futbol. Tras lograr ponerse en contacto con el equipo de Lionel Messi, el futbolista les envió una playera autografiada para que fuera subastada y lo recaudado fue destinado directamente a este movimiento.

Llegamos a la gente de Neymar, nos va a mandar una playera también autografiada para ayudar a 'Héroes de la salud'.

Varios proyectos actorales de Julio Camejo quedaron parados

La contingencia sanitaria significó para Julio el detener y posponer los proyectos artísticos que llevaba a cabo, entre estos la puesta en escena "Un papá para tres" al lado de Chantal Andere, Ana Patricia Rojo y Arleth Terán, así como "La homofobia no es cosa de hombres", donde compartiría créditos con Juan Soler, Mario Cimarro y Alexis Ayala.

Antes de que el COVID-19 fuera declarado pandemia, el proyecto soñado había llegado a Julio Camejo. "Iba a empezar a rodar la serie de Narcos, la temporada de Gardenia, era un sueño". El actor viajó a Veracruz, hizo una escena "y como es producción estadounidense, en el momento que la comisión fílmica decidió cerrar, pues cerraron, hice una escena y al otro día tuve que volar a mi casa, ¿se va a retomar?, si, quien sabe, ¿cuando?, ¿lo podré hacer? no sé, y era el proyecto que yo dije 'woao'".

A fines del pasado mes de abril iniciaría con las grabaciones de la telenovela "La mexicana y el güero" en Televisa, misma que se ha pospuesto hasta nuevo aviso, "al igual que muchas personas, sin trabajo pero con ganas", expresó el actor.

Julio Camejo se mantiene con el mejor de los optimismos. Foto: Cortesía

En la opinión de Julio Camejo, ya nada será igual a como lo era hace seis meses, cuando la pandemia de coronavirus (COVID-19) comenzó a azotar a la humanidad. "No te voy a decir que estoy haciendo todo lo que quisiera hacer, pero estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, estoy muy consciente que no puedo cambiar la situación allá afuera porque va más allá de mis posibilidades, pero lo que sí estoy consciente es que puedo cambiarme a mí para ser la persona que quiero ser, para enfrentar esto que está sucediendo, yo creo que las crisis sirven para dos cosas: una es para sentarse y quejarte de todo, y otra es para reinventarte, volverte alguien proactivo y salir adelante".

Es importante que la gente sepa que es momento de prepararse para cuando lleguen esas oportunidades que van a llegar, hay muchos cursos que son gratis en línea, antes para cambiar el mundo tú tenías que abrir una fábrica, hoy en día para cambiar el mundo lo único que tienes que tener son ganas de abrir una computadora.

"Tenemos que entender que ya nada será igual a como era hace seis meses atrás, a lo mejor ese empleo que tú tenías ya no es, tienes que prepararte para lo que sigue, eso es lo que he tratado de hacer en este tiempo de cuarentena, prepararme, estudiar, vivir y dar las gracias porque afortunadamente tenemos vida, y si tenemos vida, lo tenemos todo".

Como en todo en la vida, lo que está sucediendo hoy en día en el mundo, dejará un gran lección a la humanidad. "En estos momentos de una u otra forma, todos nos dimos cuenta que de nada te vale tener el mejor auto porque lo vas a tener estacionado, de nada te vale tener millones en una cuenta porque no tienes en que gastarlos, de nada te vale tener joyas porque no te las puedes poner, no tienes a donde salir", manifestó Julio Camejo.

Yo creo que la gente en estos momentos aprendió a amar lo que hay que amar y a vivir lo que vale la pena vivir.

