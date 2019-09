Julio Camejo manda mensaje a quién filtró su pack en internet

Julio Camejo dio a conocer que sus cuentas en redes sociales fueron hackeadas y como consecuencia, fue filtrada una fotografía suya al desnudo. El actor de origen cubano pudo recuperar sus cuentas, sin embargo, ya era demasiado tarde; al parecer el o los hackers se apropiaron al parecer de más fotos y videos íntimos del también cantante.

Junto a un video que publicó en su perfil de Instagram, escribió: "mensaje para todos mis seguidores, amigos y prensa acerca del hackeo de mis cuentas y la foto que subieron sin mi autorización".

En el video Julio Camejo mandó un claro mensaje a la persona o personaes responsables de todo esto. "Que rollo mi gente, bueno, hasta ahorita estoy dando la cara porque hasta ahorita pude recuperar mis cuentas, mi Instagram, mi Facebook, mi Twitter...ya saben que me hackearon, que subieron una foto íntima mía, si la vieron bien si no pues ahí está, no puedo hacer nada ahorita al respecto.

Este es un mensaje para el que me hackeó, hermano o hermana, no como amenazas, no como miedo, no como extorsión, así que si quieres subir todo lo que quieras subir de mí, ¡súbelo!

El artista cubano recibió muchas muestras de apoyo tanto de sus fans como de sus amigos del medio del espectáculo. Entre estos mensajes se encuentra el del también actor Rafael Serdán, quien anteriormente pasó por la misma situación. Una ex pareja filtró su pack en redes sociales, quien buscaba perjudicarlo.

"Abrazo pipo, lo importante es que la recuperaste", expresó Rafael Serdán (actor de la serie "Como dice el dicho").