Julio Camejo, mira a quién llama "rata" por lo que le hizo

Alejandra Procuna, Aleida Núñez, Candela Márquez, Julio Camejo, Agustín Arana y Ricardo Franco formaban parte de la obra "Una noche de locuras", bajo la producción de Lennys Nery, pero ante una serie de problemas, todo se vino abajo.

En este edificio Ernest Hemingway escribió “Por quien doblan las campanas” Una publicación compartida por Julio Camejo (@soyjuliocamejo) el 14 de Nov de 2017 a la(s) 3:01 PST

La puesta en escena se iría de gira por la República Mexicana, pero ante supuestos "malos manejos" por parte de la productora, todo terminó.

En días pasados, Julio Camejo hizo público que Lennyns Nery no les pagó a él y sus compañeros del proyecto, y procedieron en contra de ella; ahora sucede que ella no se queda con los brazos cruzados y demanda a Camejo por difamación de honor.

Gracias a mis amigos de @oemoda por mí regalo de cumpleaños Una publicación compartida por Julio Camejo (@soyjuliocamejo) el 30 de Oct de 2017 a la(s) 9:36 PDT

En entrevista con "De primera mano", Camejo reaccciona enfurecido:

"Las ratas no tienen honor, lo único que hacen es estafar y robar, y eso es lo que hace esta señora. A mi no me debe tanto como a los demás", señala Camejo.

El cubano radicado en México explica que convocó a sus compañeros actores a alzar la voz, porque hay muchos empresarios estafados.

"Conozco la situación de muchos empresarios como Germán, de mexicali, a quien se le deben más de 300 mil pesos. Nery escapó de muchos lugares, se dio a la fuga y nos dejó solos a los actores."

La situación es verdaderamente complicada.

"Los empresarios me han mandado fichas de depósitos, y alcé la voz porque no se me hizo correcto lo que hizo en Chihuahua, dejarnos ahí. Ella se dio a la fuga y nos dejó a nuestra suerte." Ojalá pasaras por aquí Una publicación compartida por Julio Camejo (@soyjuliocamejo) el 15 de Nov de 2017 a la(s) 8:19 PST

Ella dice que mienten...

Camejo lamenta que existan pseudoproductores como Nery, que usan a los actores para beneficio propio sin que les importe perjudicarlos a ellos (los actores), ni al público.

"Yo sé que la atraparon queriéndose dar a la fuga, no llegó a la función ni de Delicias, ni de Ciudad Cuauhtémoc. Ella nos hacía grabar videos en los que anunciábamos que iríamos a tal o cual ciudad, y no era asi, no nos enterábamos de las funciones."

Agustín Arana señala en entrevista con "Imagen Tv" que Leny es de Los Mochis, pero descubrieron que tiene papeles e identificación falsos.

TE PUEDE INTERESAR

El mundo del espectáculo está de luto.

El actor Claudio Báez, quien tuvo una amplia trayectoria en telenovelas, falleció a los 69 años en Cuernavaca, Morelos, lugar donde residía.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el deceso en su cuenta de Twitter, aunque no ofreció más detalles de lo ocurrido.



Según información en su biografía, Báez nació en Guadalajara, Jalisco, el 23 de marzo de 1948, y aunque su primera aparición en telenovelas fue hasta 1983, en “Cuando los hijos se van”, a partir de entonces logró trabajar en otras producciones como “Vivir un poco”, “Rosa Salvaje” y “Simplemente María”.



“La pícara soñadora”, “Carrusel de las Américas”, “El premio mayor”, “El privilegio de amar” y “Al diablo con los guapos” fueron otros de las telenovelas en que participó.



“Despertar contigo” fue su última telenovela.

Al actor se le recuerda por su participación en sus primeras telenovelas, entre ellas " Cuando los hijos se van", "Guadalupe" y "Los años felices", en la década de los años 80.

Luego intervino en otras como "Mi segunda madre", "En carne propia" , "Dos mujeres, un camino" y "Lo blanco y lo negro".

Gustavo Báez. Foto: Twitter

Sus últimas intervenciones como actor se dieron en producciones como "Un refugio para el amor", al lado de Gabriel Soto y Zuria Vega, y "Despertar contigo", esta última protagonizada por Ela Valden y Daniel Arenas en 2016-2017.

Báez también hizo teatro y cine, y entre las películas que actuó pueden citarse "Playa prohibida", "Contrato con la muerte" y "Una estrella", realizadas en los años 80.