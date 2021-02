Julio César Chávez comparte avances de Rafael Amaya y más famosos que estuvieron en su clínica

México. Varios famosos como el actor Rafael Amaya, dos nietos del fallecido Mario Moreno "Cantinflas" y un nieto del sinaloense Pedro Infante han pasado por la clínica de rehabilitación del exboxeador Julio César Chávez y han mostrado mejoría, sin embargo algunos no han ido a sus pláticas, lo comparte en entrevista con Ventaneando.

Julio César Chávez, quien tiene una clínica de rehabilitación en Culiacán, Sinaloa, México, menciona al citado programa de espectáculos que Gabriel Moreno Bernat y su hermana Marissa fueron atendidos en su clínica, pero tras salir, ya no regresaron a sus pláticas correspondiente y teme que vayan a tener una recaída.

Ya no he hablado con ellos y ojalá no recaigan, de hecho me dijeron que andan 'cascabeleando' , y los que van muy bien son un hijo de Pedro Infante Jr., quien próximamente dará su testimonio, también Rafael Amaya, quien ya fue dado de alta."